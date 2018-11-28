نجوم الكرة يختارون 88 طفلاً لفعاليات كأس آسيا

المصدر: دبي - عز الدين جاد الله

فاز 88 طفلاً بفرصة مرافقة أبرز لاعبي كرة القدم الآسيويين إلى الملاعب، خلال منافسات كأس آسيا التي تستضيفها الدولة مطلع يناير المقبل وذلك بفضل مبادرة مميّزة من «كونتيننتال»، الشركة الألمانية الرائدة في مجال الإطارات والتقنيات والصناعات المغذّية للسيارات والراعي الرسمي للبطولة، بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، بمناسبة «عام زايد». وخلال فعالية مميّزة تم تنظيمها ضمن بيئة خاصّة مستوحاة من عالم كرة القدم في مجمّع ستاد زعبيل بدبي الذي يشكّل مقراً لفريق نادي الوصل بدبي، شارك 200 طفل من الأيتام والأقل حظاً في الدولة تراوحت أعمارهم بين 6 و9 سنوات في منافسة للحصول على فرصة العمر تتيح لهم الاستمتاع بأحداث البطولة القادمة بأسلوب مميّز فريد.

مشاركة النجوم

ومما زاد من حماسة الأطفال هو مشاركة عدد من أبرز لاعبي كرة القدم المعروفين من الإمارات، من بينهم نجم فريق نادي النصر طارق أحمد وأحمد الياسي، ونجم منتخب الإمارات وفريق «الأهلي» سابقاً، فيصل خليل، ولاعب الوسط الحالي في منتخب الإمارات وفريق الوصل، خميس إسماعيل، وعبدالله صالح.

وقامت هيئة الهلال الأحمر باختيار الأولاد والبنات المشاركين في الحملة، من ضمن لائحة العائلات المسجَّلة لديها والتي تحصل على الدعم والمساعدة في دولة الإمارات، وبهدف اختيار العدد المطلوب من هذه المجموعة، تم إعطاء كل طفل كرة قدم خاصّة به لكتابة اسمه ورسم ما يحلمون به، ثم حاول اللاعبون المحترفون كلّ بدوره تمريرها بتسديداتهم من خلال فتحات موجودة ضمن «جدار تحدّي كونتيننتال»، وقد تم استخدام الكرات التي مرّت بنجاح عبر الفتحات المستهدَفة في اختيار الأسماء الـ88 النهائية.

22 طفلاً

ومن بين الأطفال الـ88 الذين حالفهم الحظ ووقع الاختيار عليهم، سوف يشارك 22 في المباراة النهائية التي ستقام على ملعب «مدينة زايد الرياضية» في 1 فبراير 2019، وسيرافق الأطفال الفائزون الآخرون اللاعبين في ثلاث مباريات من الدور الأول والتي تضم المنتخبات الوطنية لكل من السعودية، لبنان وقطر حيث سيسيرون جنباً إلى جنب مع أبرز لاعبي كرة القدم في المنطقة.

تحقيق الأحلام

من ناحيته أكد خميس إسماعيل، لاعب منتخب الإمارات ونادي الوصل، أن جزءاً كبيراً من كرة القدم يتمحور حول تحقيق الأحلام، و22 من الأطفال الموجودين معنا هنا يمكنهم التطلّع بحماسة للسير على أرض ملعب «مدينة زايد الرياضية» خلال المباراة النهائية، وبالنسبة لي، ولباقي أعضاء منتخب الإمارات الوطني، علينا الآن العمل بقوّة وبذل كل جهد لتحقيق حلمنا أيضاً والتمكّن من الانضمام إليهم في المباراة النهائية.

شرف كبير

وقال فيصل خليل نجم منتخب الإمارات والأهلي السابق: لقد كان شرف كبير لي التواجد هنا ورؤية الابتسامات والشعور بالفرحة الكبيرة التي أدخلتها هذه الحملة إلى قلوب الكثير من الأطفال، فكُرَة القدم تتميّز بأسلوبها الخاص والرائع في نشر السعادة وتعزيز مستويات الحماس بين الناس، ومن الملفت فعلاً كيفية استخدام «كونتيننتال» رعايتها للبطولة بطريقة إيجابية جداً. وكان من بين الحضور في هذا الحدث خوسيه لويس دي لا فوينتي، المدير التنفيذي لشركة كونتيننتال الشرق الأوسط، ومحمد عبدالله الحاج الزرعوني، مدير هيئة الهلال الأحمر فرع دبي، واللذان بذلا جهداً مميّزاً وأساسياً لتحقيق هذه الفرصة، كما حضر المناسبة عدد من أعضاء اللجنة المنظمة المحلّية العليا للبطولة.