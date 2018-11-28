إبراهيم عيسى: حراسة النصر مسؤولية كبيرة

المصدر: Ⅶ دبي - عدنان الغربي

أكد إبراهيم عيسى حارس فريق الكرة بنادي النصر، أنه يدرك جيداً معنى أن يكون الحارس الأول في قلعة «العميد»، وأنها مسؤولية كبيرة ، مشيراً إلى أن تجربته السابقة مع اتحاد كلباء، نقطة تحوّل في مسيرته الرياضية ولعبت دوراً مهماً في إعادته إلى عرين النصر، مشيراً إلى أنه يدين بالكثير لفريق كلباء، الذي رغم قلة إمكانياته فإنه قدمه بشكل جيد إلى الجماهير كحارس مرمى واعد في كرة الإمارات عندما لعب له في الموسم قبل الماضي، وقال: أدين بالجميل لاتحاد كلباء، الذي رغم ظروفه الصعبة في تلك الفترة ساهم في ظهوري بشكل مميز، وأعتقد أني هنا في مرمى النصر بفضل تلك التجربة الناجحة التي تركت انطباعاً جيداً لدى كل الجمهور الرياضي.

ثقة

وأشار إبراهيم عيسى إلى أن تجربة النصر ملهمة للآخرين من خلال منح الفرصة لحراس المرمى الواعدين وكل اللاعبين بشكل عام للعب في فرق أخرى بنظام الإعارة في حال تعذّر حصولهم على فرصة مع فرقهم الأصلية، وقال: من خلال تجربتي مع كلباء استطاع النصر الوقوف على إمكانياتي وجدد ثقته بي، وأعتقد أني موجود حالياً في عرين العميد بفضل تلك التجربة الناجحة مع اتحاد كلباء، والإعارة حل جيد لإنقاذ اللاعبين الشباب من مقبرة دكة الاحتياطي. واعترف إبراهيم عيسى أن الوضع الحالي للنصر في جدول الترتيب لا يليق به، مؤكدا أن الفريق يضم عناصر جيدة لكن لا ينقصه إلا الحظ.

مهمة صعبة

ورغم تحمّله مسؤولية حراسة مرمى النصر في وقت صعب من الموسم الحالي، عقب 4 هزائم تكبدها الفريق في مسابقة الدوري واهتزاز شباكه بـ13 هدفاً، أوضح إبراهيم عيسى، أن مهمة حراسة عرين «العميد» صعبة في كل الأوقات، لأن الفريق مطالب بالفوز في جميع المباريات، مشيرا إلى أنه استفاد كثيرا من تجربته السابقة مع اتحاد كلباء، التي خاض خلالها مباريات مصيرية في صراع البقاء، وقال: كانت كل نقطة نحصل عليها بعيار الذهب، لذا التجارب المعقدة تكسبنا خبرة أكثر، وفي النصر كنت أدرك جيدا ما معنى أن تكون الحارس الأول لهذا الفريق، يتوجب عليّ التحلي بالتركيز في كل ثانية من المباراة.

وتابع: عندما تكون حارس مرمى فإن فرصتك في الظهور قليلة جداً، لأنك ستجد من سبقوك، هم أكثر خبرة وتمرّساً، وعليك أن تقاتل في التمارين وتنتظر دورك، حتماً ستأتي الفرصة ولكن عليك أن تتشبّث بها، أنا على سبيل المثال ظهرت بشكل جيد في كلباء لكنني اختفيت في حتا، ومع ذلك واصلت العمل، وحاولت استثمار عودتي إلى النصر بطريقة أفضل وعندما منحني المدرب فرصة اللعب قدمت كل ما عندي حتى أنتزع ثقته في كل مباراة.

منافسة

ولا يخشى إبراهيم عيسى المنافسة بينه وبين أحمد شمبيه ومحمد يوسف، موضحا أن المنافسة القوية تصنع الحراس الكبار والمهم بالنسبة له أن يكون الأفضل منهم في عرين العميد، وقال: شامبيه أكثر من صديق، نحن متواجدون معا في النصر منذ أكثر من 15 عاما وتعلمت منه الكثير بحكم أنه سبقني إلى الفريق الأول ببضع سنوات.

مباراة لا تنسى

كشف عيسى أن المباراة التي لعبها مع اتحاد كلباء ضد الوحدة لحساب الجولة السابعة لدوري الخليج العربي في موسم 2016-2017 والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله تظل أفضل مباراة في مسيرته الاحترافية، حيث لم ينس الحارس الموهوب دوره اللافت في عودة فريقه بنقطة التعادل من استاد آل نهيان بتصديه لضربة جزاء للمهاجم الأرجنتيني سيباستيان تيغالي وعدد من الفرص الأخرى، موضحا أن تلك المباراة أكسبته الثقة في نفسه وقدمته بشكل جيد في دوري الخليج العربي.

الأفضل

نوه إبراهيم عيسى إلى أن خالد عيسى أفضل حارس مرمى في الإمارات في الوقت الحالي، وأن الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد مثله الأعلى.

وعن رأيه في اتحاد كلباء خلال الجولات السابقة، أكد إبراهيم عيسى أن فريق «النمور» له مكانة خاصة في قلبه، متمنياً له التوفيق دائما وتحقيق الشعار الذي رفعه «صعدنا لنبقى» وقال: ظهر كلباء بشكل جيد وخاصة في الجولات الأولى، وقدم مستوى جيدا يستحق من أجله البقاء في دوري الخليج العربي، لكنه مطالب بتأكيد ذلك في بقية المشوار، وفي حال استعاد مستواه السابق بإمكانه أن يكون رقما صعبا في مرحلة الإياب.

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جدد النصر تعاقده مع إبراهيم عيسى 3 مواسم بعد تألقه في الفترة الماضية ونيل ثقة المدرب يوفانوفيتش ليكون الحارس الأول للفريق لتعويض غياب زميله أحمد شامبيه المصاب.

مشوار

بدأ إبراهيم عيسى مشواره في النصر منذ أن كان عمره 9 أعوام، وتدرج بكافة المراحل السنية قبل أن يلتحق بالفريق الأول في 2013، كما لعب لمنتخبي الناشئين والشباب، ولعب بنظام الإعارة لاتحاد كلباء في موسم 2016-2017 وظهر معه في 26 مباراة، لكنه لم يحصل على مثل هذه الفرصة عندما لعب مع حتا في الموسم الموالي لاختيارات فنية ثم بسبب إصابة أبعدته شهرين عن الملاعب قبل أن يعود من جديد إلى عرين «العميد» بداية الموسم الحالي، وينجح في انتزاع ثقة المدرب الصربي يوفانوفيتش منذ المباراة الأولى التي ظهر فيها أمام دبا الفجيرة في الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي.