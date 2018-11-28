داوود علي: «مبادرة السيارة» في كلباء تستحق الإشادة

المصدر: Ⅶ دبي-علي الظاهري

كشف داوود علي لاعب فريق الكرة بنادي اتحاد كلباء، أن النادي حرص على توفير سائق مع سيارة خاصة لنقل اللاعبين القاطنين في دبي حرصاً على راحة اللاعبين وسلامتهم، مشيراً إلى أن هذه المبادرة من إدارة النادي تستحق الشكر والإشادة، وقال: وسيلة النقل متوفرة طوال الموسم لحضور التدريبات أو المباريات على حد سواء وهي خطوة مهمة تنعكس إيجاباً على الفريق.

وأكد داوود علي انه تحامل على نفسه في مباراة العين الأخيرة رغم ظروفه الصحية، وبذل أقصى جهده رفقة زملائه اللاعبين من أجل الخروج بنتيجة إيجابية في المباراة إلا أنه عانى من شد عضلي في الشوط الثاني حرمه من إكمال اللقاء، مشيراً إلى أن مستوى أداء «النمور» مطمئن ويبعث على التفاؤل بشكل عام.

وأشار إلى أن رضاء الجماهير والجهازين الفني والإداري عن أداء الفريق هو التقييم الأهم، والمطلوب هو تحقيق أفضل النتائج في الفترة المقبلة وقال: جميع مباريات الدوري صعبة ومن ضمنها مباراة بني ياس غداً،ونخوض جميع المباريات باعتبارها «نهائياً» بحثاً عن النقاط.

وتحدث داوود علي عن مباراة العين الذي لعب معه في أحد المواسم السابقة بنظام الإعارة، وقال لقاء فريقه السابق له طعم آخر، إضافة إلى أن تجربتي السابقة مع «الزعيم» مهدت الطريق لمعرفة تحركات بعض اللاعبين الذين لعبت إلى جانبهم، وبالفعل نجحت في الحد من خطورة البرازيلي كايو لاعب العين إلا أن تفاصيل صغيرة أدت إلى الخسارة.

وأوضح داوود أن وضع الفريق سيختلف لو كان المدرب الايطالي فيفياني تولى المسؤولية في فترة معسكر الإعداد الخارجي، لافتاً إلى أن مشوار الدوري ما زال طويلاً مؤكداً سوء الطالع كان وراء خسارة العديد من المباريات.