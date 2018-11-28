فيصل خليل: الجمهور وقود «الأبيض» في كأس آسيا

المصدر: Ⅶ دبي- عز الدين جاد الله

أكد فيصل خليل نجم الأهلي ومنتخبنا الوطني لكرة القدم السابق أن الشارع الرياضي ينتظر منافسات كأس آسيا بشغف ويتطلع إلى وصول منتخبنا لأبعد مدى في البطولة القارية المهمة، لافتاً إلى أن لاعبي «الأبيض» يمتلكون الكثير ولديهم الإمكانيات لتقديم مردود طيب في البطولة.

وقال:«لم يقصر المسؤولون عن اللعبة بالدولة بتقديم كل سبل الدعم للمنتخب، وعلى الجمهور دور مهم في دعم اللاعبين ومساندتهم، فالبطولة تقام على ملاعبنا ولابد من تشجيع منتخبنا الوطني والوقوف خلفه في كل المحافل، مشيراً إلى أن السند الحقيقي للاعب في المستطيل الأخضر هو الجمهور، ولدي ثقة كبيرة في حضورهم للمدرجات ووجودهم قبل انطلاق البطولة سواء في تدريبات اللاعبين أو اللقاءات الودية أمر غاية في الأهمية حيث يشحذ همم اللاعبين ويحمسهم».

وأضاف:«إن المشاركة في صفوف الأبيض في هذا المحفل الآسيوي المهم شرف، كما أن الانضمام لصفوف» الأبيض«طموح لأي لاعب وبالنسبة لشقيقي أحمد عودته مهمة للمنتخب، حيث عاد وسجل مؤخراً مع فريقه شباب الأهلي، وأحمد خليل عنصر مهم بالمنتخب.

وقال:» أحمد خليل يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه وعلى كل لاعب أن يبذل اقصى جهد ليخدم منتخبه، وحتى الانتقادات التي قد يتلقاها تمثل حافزاً مهماً لتطوير مستواه وتلافي السلبيات التي قد يقع فيها، مشيراً إلى أن الكل يعرف مهارات ومكانة أحمد خليل لذا قد يتلقى بعض الانتقادات لأن الجميع ينتظر منه الأفضل، وينتظره أن يعود لمستواه وأحمد يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه وأتوقع أنه سيكون في أتم الجاهزية في الفترة المقبلة.