متفائل بالأبيـض فـي النهائيـات الآسيوية

المصدر: دبي- العوضي النمر

عبر الشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي الوصل السابق، عن تفاؤله بالأبيض، خلال مشاركته في نهائيات آسيا، التي ستقام في الإمارات بداية من 5 يناير المقبل، وأنه قادر على تحقيق طموحات جماهيره ومحبيه بتحقيق الفوز خلال المباريات، والتنافس القوي على اللقب، على الرغم من مشاركة العديد من المنتخبات القوية في البطولة، التي استفادت من المشاركة والاحتكاك القوي في مونديال روسيا الأخير.

روح قتالية

وقال الشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم في تصريح خاص لـ«لبيان الرياضي»: مصدر تفاؤلي ناتج من خلال متابعة المباريات الودية، التي لعبها المنتخب أمام كل من بوليفيا واليمن في التجمع المحلي الأخير للمنتخب في دبي، حيث وجدت روحاً قتالية عالية من اللاعبين ورغبة في تقديم الأفضل، على الرغم من مشاركة عناصر تلعب لأول مرة مع الفريق، ومثل تلك الروح القتالية العالية، هي التي نحتاج إليها بقوة خلال الفترة المقبلة، لتعويض حالات الإصابة التي طرأت على الفريق خلال الآونة الأخيرة.

وأضاف الشيخ بطي آل مكتوم أن كشف المصابين يضم أسماء مرموقة تملك الخبرة والحنكة في التعامل مع مثل تلك البطولات القارية، ولكن ثقتنا كبيرة بباقي اللاعبين المتواجدين بقائمة الفريق الحالية، وأنهم قادرون على تمثيل الوطن أفضل تمثيل خلال النهائيات الآسيوية المقبلة، ودائماً نردد أن المنتخب بمن حضر.

ضرورة التكاتف

وأشار الشيخ بطي آل مكتوم إلى ضرورة تكاتف الجميع خلف المنتخب خلال الفترة المقبلة، من أجل توفير كل الدعم المعنوي للاعبين لتقديم الأفضل، مع ضرورة تواجد الجماهير خلف الفريق بكل قوة، لأن الجمهور هو من يمنح الثقة للاعبين والرغبة في تقديم الأفضل، والسعي لتحقيق الفوز، وتأجيل أي اعتراض أو تقديم ملاحظات خلال الفترة الحالية، ولتوفير مزيد من التركيز للاعبين والجهازين الفني والإداري، لأداء مهمتهم على الوجه الأكمل.

وقال الشيخ بطي آل مكتوم أنا على ثقة بأن جماهير الإمارات لن تتخلى عن فريقها خلال النهائيات، وستكون حاضرة بقوة طوال منافسات البطولة، من أجل دعم وتشجيع المنتخب، ومن أجل إنجاح البطولة التي تقام في ملاعبنا للمرة الثانية منذ إنشاء البطولة، لأن النجاح يحسب للإمارات وكوادرها التي لا تدخر جهداً في سبيل رفعة وطنها.

انعكاس طبيعي

وأكد الشيخ بطي آل مكتوم أن تأهل الوصل إلى الدور ربع النهائي لكأس زايد للأندية العربية الأبطال، بعد اجتياز الأهلي المصري العريق، يبعث مزيداً من الثقة للأبيض، لأن أي انتصار أو تقديم نتائج جيدة بالأندية عامة، يصب في صالح المنتخب الوطني الذي يضم لاعبين من مختلف الأندية، كما أن تطور الدوري وتقديم الأندية لمستوى مميز خلال المنافسات ينعكس على المنتخب الوطني وتطور أدائه، وبالتالي يكون قادراً على تحقيق نتائج إيجابية، ويسعد جماهيره، وتطور الدوري من تطور المنتخب من دون شك، وإذا كان الوصل بيض الوجه بالتأهل المستحق لربع نهائي البطولة العربية، فنأمل أن يبيض لاعبو الأبيض الوجوه بتقديم أداء قوي متميز، يقودهم للمباراة النهائية للبطولة القارية.