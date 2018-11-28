بن غليطة يهنئ طاقمنا المونديالي بجائزة الإبداع

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

هنأ المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم فوز طاقمنا الدولي، المكون من محمد عبدالله حسن (حكم ساحة)، محمد أحمد يوسف، وحسن المهري (حكمان مساعدان) بجائزة الإبداع الرياضي فئة الفريق المحلي، الذي كان خير سفير للصافرة الإماراتية في محفل كروي عالمي، وجاء هذا الفوز نتيجة للنجاحات المميزة في مجال التحكيم التي حققها قضاة الملاعب الفائزون بالجائزة، خاصة تمثيلهم المشرف لدولة الإمارات العربية المتحدة في كأس العالم - روسيا 2018.

دعم

وثمن بن غليطة دعم القيادة الرشيدة للرياضة، كما ثمن دعم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري لاتحاد كرة القدم الذي يحرص على توفير بيئة مناسبة للرياضيين لكي يؤدوا واجباتهم بأفضل صورة ويتمكنوا من تحقيق الأهداف المنشودة.

وأكد رئيس الاتحاد أن هذا الإنجاز يحسب لأسرة الصافرة الإماراتية بجميع عناصرها، مشيدا بعمل لجنة وإدارة الحكام على الجهود الكبيرة التي تبذلانها من أجل إعداد حكام قادرين على إدارة المباريات المحلية والقارية والدولية بنجاح.

تكريم وأكد رئيس اتحاد الكرة أن جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، وجدت لتطوير العمل الرياضي في الدولة والوطن العربي والعالم، من خلال تكريم المبدعين وأصحاب الإنجازات وترسيخ ثقافة التميز والجودة في العمل، كما أنها تحفز العناصر الرياضية على مواصلة التطوير.

وثمن بن غليطة دور مجلس دبي الرياضي الخاص بإطلاق هذه الجوائز التي تحفز الرياضيين على تقديم الأفضل وتحقيق الإنجازات.

نجاح

بدوره ثمن محمد عبد الله بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، الدعم السخي واللامحدود للقيادة الرشيدة لقطاع الرياضة والرياضيين في الدولة، ضمن رؤيتها السديدة والحكيمة لتمكين الشباب من أداء دورهم بالصورة الصحيحة.

وبارك الأمين العام لاتحاد الكرة للأسرة الرياضية الإماراتية، فوز طاقمنا المونديالي التحكيمي بقيادة حكم الساحة محمد عبد الله حسن ومساعديه محمد أحمد الحمادي، وحسن محمد المهري، بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي فئة الفريق المحلي، واصفا هذا الحدث بأنه تكريم صادف أهله بعد النجاحات التي حققها هذا الطاقم خلال الموسم الرياضي الماضي، خاصة المشاركة في قيادة مباريات نهائيات كأس العالم في روسيا 2018 وتميز طاقمنا في هذا المحفل الدولي الكروي، إضافة إلى التميز اللافت لهذا الطاقم في المشاركات القارية والإقليمية والمحلية، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات الرائدة من قبل قيادتنا الرشيدة يقود القطاع الرياضي لإنجازات جديدة.