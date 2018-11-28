مطاردة ثنائية على صدارة بطولة «دبي الرياضي» لأكاديميات الكرة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

واصل المُنتخب الوطني للفتيات، تألقه في بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم، وذلك بتغلب المنتخب الوطني للفتيات (أ )، على أكاديمية إف سي جست بلاي 0/‏4، ويطارده في الصدارة فريق دو لاليغا للكفاءات العالية، بعد فوزه على المنتخب الوطني للفتيات «ب» 1/‏3، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع السادس من البطولة مجلس دبي الرياضي التي تقام في ملاعب مدينة دبي الرياضية.

وفي منافسات تحت 18 عامًا حقق فريق سيتي إف سي الفوز 1/‏4 على أكاديمية روما فيما حققت أكاديمية نجوم الفوز على أكاديمية أليانس بنتيجة 4-0 في المباريات التي أقيمت على ملاعب شباب الأهلي، شهدت منافسات تحت 16 سنة فوز أكاديمية لاليغا على أكاديمية الموهوبين 1-3 فيما حقق فريق دو لاليغا للكفاءات العالية الفوز على شباب الأهلي 0-2 ليغرد بذلك في الصدارة برصيد 16 نقطة وحقق فريق المدرسة الإسبانية إنييستا الفوز على أكاديمية فوكسس1-2 ليحل ثالثاً، واستمر فريق سيتي إف سي الأحمر تحت 14 سنة في صدارة مجموعته برغم الهزيمة أمام أكاديمية لاليغا اشبيلية 2-0 بينما سحق فريق المدرسة الإسبانية إنييستا منافسه أكاديمية كافو بنتيجة 1/‏5، وقد تصدر فريق المدرسة الإسبانية إنييستا منافسات الفئتين تحت 12 وتحت 10 سنوات.