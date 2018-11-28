اتفاقية شراكة بين الشارقة وأكاديمية لاليغا

المصدر: Ⅶ الشارقة -عماد الدين إبراهيم

وقعت شركة نادي الشارقة لكرة القدم اتفاقية شراكة استراتيجية مع أكاديمية لاليغا لكرة القدم، تعمل بموجبها الأكاديمية على إطلاق وإدارة أكاديمية نادي الشارقة لكرة القدم، وتم الكشف عن الشراكة في مؤتمر صحافي نظم أول من أمس في نادي الشارقة بحضور اللواء سالم عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي ومحسن مصبح رئيس مجلس إدارة شركة نادي الشارقة لكرة القدم، حسين مراد رئيس أكاديمية لاليغا بجانب د. جمال صالح المدير الرياضي لنادي الشارقة لكرة القدم و د. إيهاب سالم المدير التنفيذي لنادي الشارقة.

قطاع الأكاديميات

وقال محسن مصبح رئيس مجلس إدارة شركة نادي الشارقة لكرة القدم:«إن الاتفاقية مع أكاديمية لاليغا تعزز جهودنا في تطوير قطاع الأكاديميات والناشئين بالنادي وقررنا أن نقوم بذلك على يد مُدربي الدوري الإسباني ونتطلع إلى شراكة ناجحة تصب في صالح كرة قدم الشباب في الشارقة» واستطرد«في هذه الأكاديمية نحن نستهدف العمل الفني في المقام الأول ونتطلع إلى تطوير النشء ومنتسبي الأكاديمية على الجانب الفني لذلك بحثنا عن عون فني يساعدنا على بناء قاعدتنا بشكل جيد حتى يستوي البناء» وأكد مصبح رغبتهم في نادي الشارقة في الاعتماد على منهج حقيقي يساعد على التأسيس السليم للاعبين.

عصر جديد

فيما أعرب حسين مُراد رئيس أكاديمية الدوري الإسباني في الإمارات عن سعادته بتوقيع الاتفاق وقال:«نحن فخورون بشراكاتنا مع نادي الشارقة وهي الشراكة التي ستبدأ عصرًا جديدًا للأكاديميات في دولة الإمارات العربية المُتحدة بإدخال أحدث وسائل التدريب المُتبعة في لاليغا أقوى دوري في العالم إلى أكاديمية ناد إماراتي له باع طويل في الرياضة الإماراتية مثل نادي الشارقة».

وأضاف: «أكاديمية الدوري الإسباني» لاليغا« في الإمارات العربية المُتحدة هي أولى أكاديميات لاليغا» في العالم كما أنها أول أكاديمية كشفية كذلك، وقامت العديد من الأكاديميات دوليًا «بالسير على خطاها باعتبارها نموذجاً يحتذى به في تدريب واكتشاف اللاعبين من جميع المراحل السنية».

طريق العالمية

كما تحدث ديفيد إجليسيس المُدير الفني لأكاديمية الدوري الإسباني «لاليغا» والمُدرب السابق لفريق ريال مدريد للشباب قائلًا:«نقوم بتدريب اللاعبين الشباب من خلال برنامج أكاديمية الدوري الإسباني»لاليغا«العالمي لوضع أقدامهم على الطريق الصحيح لبدء رحلتهم نحو المهنية كلاعبي كُرة قدم مُحترفين».

مفتوحة للجميع

وأكد د. جمال صالح المدير الرياضي لنادي الشارقة أن هذه الأكاديمية مفتوحة للجميع المواطنين والوافدين ومضى موضحاً «هذه أكاديمية خاصة تستهدف الجميع ونديرها سوية مع»لا ليغا) ولا تتعارض مُطلقًا مع أكاديمية نادي الشارقة.

سابقة أولى

تأتي خطوة الشراكة بين أكاديمية لاليغا مع نادي الشارقة لكرة القدم في سابقة هي الأولى من نوعها حيث تعمل الأكاديمية في اتجاهين أولهما هو تدريب اللاعبين الشباب بأحدث الطرق المتاحة في العالم ومن ثم استكشافهم للعب كرة القدم على مستوى احترافي والثاني هو إعداد الكوادر الوطنية من المُدربين الشباب لشق طريقهم نحو عالم التدريب الاحترافي وذلك بالعمل جنبًا إلى جنب كمُدربين مُساعدين مع مدربي الدوري الإسباني المُعتمدين من لاليغا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.