العين يواصل انتصاراته في دوري المؤسسات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

نجح العين في تحقيق فوزه الثاني في دوري المؤسسات بأبوظبي على حساب فريق مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب 2-1 بعد مباراة قوية، كشف خلالها الزعيم عن تميز عناصره الشابة الذين يعمل النادي على تجهيزهم للمستقبل وأنهم إضافة للمنافسة، مقدماً مباراة جيدة تفوق خلالها على خصمه، أحرزت الثنائية بواسطة إبراهيم حلي وتورنادو نيريك، وأحرز للخاسر علي الحمادي، وفي مباراة ثانية تعادل الظفرة مع ترانسكو 2-2 خلال مواجهة شهدت ندية بين الطرفين، أحرز للظفرة نجماه عبدالرحيم جمعة وعلي إبراهيم، ولترانسكو إبراهيم مفتاح، زايد مفتاح.

وتتواصل المنافسة اليوم بمباراتين، يلتقي في الأولى أكاديمية المستقبل ومنطقة الشهامة، وفي الثانية جولد وكلاء اللاعبين وشركة الوحدة للاستثمار.