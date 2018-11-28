إنفانتينو وديشامب أبرز المتحدثين في «دبي الدولي»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

كشفت اللجنة المنظمة لمؤتمر دبي الرياضي الدولي الثالث عشر، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الذي ينظمه ويدعمه مجلس دبي الرياضي سنوياً تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، عن أبرز الأسماء التي ستحضر إلى دبي كمتحدثين في المؤتمر،ويتقدمهم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والبرازيلي رونالدو، أفضل لاعب في العالم 3 مرات سابقاً، والفرنسي ديديه ديشامب المتوج بلقب كأس العالم لاعباً ومدرباً مع منتخب بلاده، إلى جانب العديد من الأسماء المعروفة الأخرى سيتم الكشف عنها لاحقاً.

ويقام المؤتمر يومي 2 و3 يناير المقبل في منتجع مدينة جميرا تحت شعار «كرة القدم والاقتصاد» ويستعرض أبرز التجارب الناجحة لتعميمها والاستفادة منها.

حفل

ويقام يوم 3 يناير، حفل جوائز «جلوب سوكر»، الحدث السنوي الذي يتم فيه تكريم الأفضل في مجالات كرة القدم مع إقامة مؤتمر دبي الرياضي الدولي، ويتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي والمتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات، قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب التي يتنافس فيها مع الفرنسيين أنطوان غريزمان وكيليان إمبابي، والمصري محمد صلاح والكرواتي لوكا مودريتش والأرجنتيني ليونيل ميسي.

أفضل مدرب

فيما تم ترشيح الفرنسي ديديه ديشامب، الذي يعتبر ثالث رجل يتوج بلقب كأس العالم لاعباً ومدرباً على مر التاريخ، لجائزة أفضل مدرب، ويتنافس في هذه الفئة مع مواطنه زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني سابقاً، والأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، والألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي وماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس الإيطالي.

وفي أبرز الفئات الأخرى، يتنافس جورجي مينديز وجوناثان بارنيت وستيفانو كاستانا على جائزة أفضل وكيل أعمال، فيما تنحصر جائزة أفضل نادٍ لعام 2018، بين ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا ووصيفه ليفربول الإنجليزي، وأتلتيكو مدريد الإسباني المتوج بلقب الدوري الأوروبي.

مكاسب

وأكد سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، أن مؤتمر دبي الدولي حقق العديد من المكاسب منذ تدشينه عام 2006 بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وبات منصة هامة وأساسية على روزنامة الأحداث الكروية الدولية، لما يقدمه من قضايا ومستجدات تحاكي واقع كرة القدم حالياً وترسم مستقبلها، وقال: على الصعيد المحلي فإن المؤتمر يحظى باهتمام خاص في هذه النسخة نظراً لإقامته عقب منافسات كأس العالم للأندية التي تقام في أبوظبي في شهر ديسمبر المقبل، وقبل انطلاق كأس آسيا التي تحتضنها الدولة بداية من الخامس من شهر يناير المقبل، «آسيا 2019» ليشكل حلقة وصل بين حدثين كبيرين على أرض الدولة من شأنهما أن يعززا مسيرة التطور والتنمية الرياضية.

فخر

وعبر البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن فخره بترشيحه مرة أخرى لجائزة أفضل لاعب في حفل الجوائز الذي يقام في دبي، وهو الفائز بالجائزة 4 مرات من قبل وتم ترشيحه 8 مرات، وقال: يعد الحدث واحداً من الأبرز على صعيد تكريم الرياضيين سنوياً، خصوصاً إنه يقام في مدينة دبي الرائعة التي امتلك فيها ذكريات محببة بالفوز بالجائزة هنا سابقاً، أتطلع قدماً للعودة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل أمسية خاصة في شهر يناير المقبل.

وقال الفرنسي ديديه ديشامب الذي قاد فرنسا للفوز بلقب كأس العالم على حساب كرواتيا، :أشعر بالفخر لترشيحي نظراً لما حققته هذا العام حتى الآن، لا يوجد إنجاز أعظم لمحترفي كرة القدم أهم من الفوز بلقب كأس العالم، سابقاً كلاعب وحالياً كمدرب، لكن حياتي لم تتغير ومبادئي بقيت ثابتة بالنسبة للعائلة والأصدقاء، وبالطبع هناك الكثير من الأهداف التي أسعى لتحقيقها في دوري الأمم الأوروبية، والتأهل إلى نهائيات أمم أوروبا المقبلة.