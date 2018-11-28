اتحاد الكرة يحتفل باليوم الوطني الـ 47

المصدر: دبي - البيان الرياضي

احتفل اتحاد الكرة ، أمس، بمقره في دبي، باليوم الوطني الـ 47 ، بحضور هشام الزرعوني وأمل بوشلاخ عضوا مجلس إدارة الاتحاد، ومحمد بن هزام الأمين العام للاتحاد وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، وبدأ الاحتفال بعزف النشيد الوطني للدولة ، ثم قدمت الفعاليات التراثية والأغاني الوطنية، وإقامة مباريات للواعدين والواعدات بملعب ذياب عوانة، بالإضافة لمباريات كرة خماسية داخل الصالة المغطاة بمشاركة فرق من أصحاب الهمم والأولمبياد الخاص وموظفي اتحاد الكرة.

وأكدت أمل بوشلاخ ، أن الاحتفال باليوم الوطني، يعد احتفال بدولتنا التي أصبحت مناراً للعالم من خلال نهجها الإنساني الذي أرساه مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون.

وأشار هشام الزرعوني إلى أهمية هذه المناسبة وإبرازها وفق ما يليق بأهميتها ومكانتها، وتوضح للأجيال الحالية ما تحقق للوطن من تطور شامل ورفاهية ورخاء شهدتها إماراتنا الحبيبة في كل المجالات

و أكد محمد بن هزام أن الاحتفال باليوم الوطني مناسبة سعيدة لكل أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين؛ باعتبارها المناسبة الأهم في تاريخ الوطن الذي يشهد تطوراً وتقدماً ورخاءً على كافة المستويات.