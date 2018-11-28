حكام النخبة يجتازون اختبار اللياقة «الآسيوية»

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

اجتاز حكام الساحة والنخبة في اتحاد الكرة اختبار اللياقة البدنية الذي أقيم أمس، على هامش فعاليات الدورة الثانية لحكام النخبة الآسيوية، التي يُنظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ويستضيفها اتحاد الإمارات لكرة القدم وتستمر حتى 30 نوفمبر الجاري بمشاركة 80 حكماً وحكماً مساعداً.

وحقق الحكام سلطان عبد الرزاق ويعقوب قاسم وعمر آل علي وعادل النقبي، والمساعدون جاسم عبد الله وسبت عبيد وعلي النعيمي وزايد داوود وأحمد الراشدي معدلات بدنية طيبة في الاختبار.

أما طاقم التحكيم الذي سيشارك في إدارة منافسات كأس آسيا والمكون من محمد عبد الله ومحمد أحمد وحسن المهري وعمار الجنيبي، فسيكون اختباره خلال الدورة التحكيمية التي ستقام للحكام قبل انطلاقة البطولة.