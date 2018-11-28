«التحكيم» تؤيد فسخ عقد عبد الله موسى مع الجزيرة

المصدر: دبي-البيان الرياضي

قررت هيئة التحكيم في اتحاد الكرة قبول الاستئنافين المقدمين من شركة نادي الجزيرة لكرة القدم ولاعبها السابق عبد الله موسى، على قرار غرفة فض المنازعات، الخاص بفسخ التعاقد المبرم بين الشركة واللاعب، حيث أقرت هيئة التحكيم بقبول استئناف شركة نادي الجزيرة بفسخ عقد اللاعب بسبب رياضي عادل، وإحالة اللاعب إلى لجنة الانضباط ورفض كافة طلباته المالية بطلبه التعويض من الشركة على فسخ تعاقده، حيث طالب اللاعب بمستحقات تزيد على 6 ملايين درهم، مابين مكافآت ورواتب رفضتها هيئة التحكيم بعد ثبوت عدم التزام اللاعب بتعاقده مع شركة الجزيرة.

يذكر أن خلاف عبد الله موسى، مع ناديه الجزيرة، شهد العديد من درجات التقاضي بين لجان اتحاد الكرة القانونية، وتوالت أحكام اللجان القضائية، ولايزال الملف مفتوحاً.