« البيان الرياضي» ينفرد بلائحة المخالفات للاعبي الأبيض

المصدر: Ⅶ دبي- العوضي النمر

يولي اتحاد الكرة اهتماماً كبيراً بالمنتخبات الوطنية كافة، ويسعى جاهداً إلى تطوير آلية العمل وتوفير السبل التي من شأنها أن تحقق الطموح، وإيماناً بهذه الحقيقة، سعى الاتحاد إلى تهيئة عوامل النجاح للمنتخبات الوطنية كافة، ومنها إعداد لائحة منظمة للعقوبات والمخالفات، غلظت العقوبات فيما يتعلق بالسلوك والخروج من المعسكرات، وتصل الغرامة في تلك المخالفات 100 ألف درهم، وإذا تم القيام بارتكاب أي سلوك مخل بالآداب العامة أو منافية أو خادشة للحياء بالقول أو بالفعل، فيتم تغريم اللاعب 200 ألف درهم، أو الاستبعاد أو إيقاف لا يزيد على 5 مباريات رسمية مع ناديه.

ولأن اللاعب الدولي، يعد سفيراً متميزاً لبلاده ومثالاً يحتذى به وخاصة لدى النشء، ولأن تصرفاته وسلوكه يعكس الوجه الحضاري للدولة داخلياً وخارجياً، لذلك وضع مجلس الإدارة لائحة خاصة توضح واجبات لاعبي المنتخبات، سواء في الفريق الأول أو الأولمبي والشباب والناشئين ينفرد «البيان الرياضي» بنشرها.

عقوبة التأخير

وحددت اللائحة المخالفات المتعلقة بالتأخير والالتزام بالمواعيد المحددة للالتحاق بالمعسكر التدريبي والمباريات، والتأخير عن المعسكر بدون إذن مسبق، سواء في (السفر، التدريبات، المباريات)، بتوجيه إنذار كتابي، أو غرامة لا تقل عن 5 ولا تزيد على 15 ألف درهم، أو إيقاف مباراة رسمية مع ناديه وللجنة أن تجمع أياً من العقوبات معاً وفقاً لجسامة الخطأ، كما وضحت عقوبة التأخير عن مواعيد الوجبات، مواعيد النوم والراحة، مواعيد الاجتماعات أو الحفلات الرسمية، مواعيد العلاج، التأخير عن تحرك الفريق، بتوجيه إنذار كتابي، أو غرامة لا تقل عن 1500 ولا تزيد على 5 آلاف درهم أو الاثنتين معاً، وذلك وفقاً لجسامة الخطأ.

حالات الغياب

وحددت اللائحة المخالفات المتعلقة بالغياب (خلال الالتحاق بالمعسكر التدريبي أو المباريات)، أو عدم الالتحاق أو ترك المعسكر (بدون إذن مسبق)، بغرامة مالية لا تقل عن 100 ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو إيقاف لا يزيد على 4 مباريات رسمية مع ناديه أو الاستبعاد.

الخروج من المعسكر

وغلظت لائحة العقوبات عقوبة خروج اللاعبين من المعسكرات دون تصريح من إدارة المنتخب وخارج الفترات المصرح بها بالخروج حسب التعليمات، بإنذار كتابي أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ولا تزيد على 200 ألف درهم أو إيقاف لا يزيد على 4 مباريات رسمية مع ناديه أو الاستبعاد، وللجنة أن تجمع أياً من العقوبات معاً، كما أشارت إلى أن الغياب عن البرنامج اليومي للمعسكر التدريبي أو المباريات، ومواعيد الوجبات، مواعيد الراحة والنوم، مواعيد الاجتماعات أو الحفلات الرسمية، مواعيد العلاج، الغياب عن تحرك «الباص»، عدم الالتزام بالزي الرسمي، بتوجيه إنذار كتابي أو غرامة لا تقل عن 3 ولا تزيد على 4 آلاف درهم أو إيقاف لا يزيد على مباراتين رسميتين مع ناديه أو الاستبعاد.

التدريبات والمباريات

وفي حال الغياب عن التدريبات، توقع غرامة لا تقل عن 20 ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو إيقاف لا يزيد على 4 مباريات رسمية مع ناديه أو الاستبعاد، ويجوز للجنة أن تجمع أياً من العقوبات معاً.

كما عالجت اللائحة حالات الغياب عن المباريات الودية بدون إذن مسبق، بالغرامة لا تقل عن 50 ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو إيقاف لا يزيد على 4 مباريات رسمية مع ناديه أو الاستبعاد، ويجوز للجنة أن تجمع أياً من العقوبات معاً، وأشارت إلى أن الغياب عن المباريات الرسمية بدون إذن مسبق، يتم تغريم اللاعب بغرامة لا تقل عن 100 ولا تزيد على 300 ألف درهم أو إيقاف لا يزيد على 4 مباريات رسمية مع ناديه أو الاستبعاد، وفي حال غادر اللاعب عن التدريب بدون إذن، فيتم توجيه إنذار كتابي أو غرامة لا تقل عن 5 دراهم ولا تزيد على 10 آلاف درهم أو الاثنين معاً وفقاً لجسامة الخطأ، وإذا حدث تراخٍ في الأداء وعدم الجدية واللامبالاة أثناء التدريب حسب تقرير الجهاز الفني، يتم توجيه إنذار كتابي أو غرامة لا تقل عن 5 ولا تزيد على 10 آلاف درهم أو الاثنين معاً.

مخالفات السلوك

وأشارت اللائحة إلى المخالفات المتعلقة بالسلوك وتنطبق على اللاعبين، مثل عدم الامتثال أو مخالفة التوجيهات الصادرة إليه من مدير ومدرب المنتخب أو أي شخص آخر له صلاحية إصدار التوجيهات، بتوجيه إنذار كتابي أو غرامة مالية لا تقل عن 2 ولا تزيد على 10 آلاف درهم أو الاستبعاد، وفي حال القيام بأي أفعال مخالفة للسلوك الرياضي أثناء تواجده بالمعسكر بألا يكون في مسلكه ومظهره صورة مشرفة للمنتخب الذي يمثله، بالإنذار الكتابي أو غرامة لا تقل عن 25 ولا تزيد على 50 ألف درهم أو الاستبعاد أو إيقاف لا يزيد على 3 مباريات رسمية مع ناديه، وأما التصرف بعدم رضا وإصدار تعبيرات لفظية سيئة والشكوى من موقعه في التشكيلة الأساسية بالفريق، فيتم توقيع عقوبة إنذار كتابي أو غرامة لا تقل عن 50 ولا تزيد على 100 ألف درهم أو الاستبعاد أو إيقاف لا يزيد على مباراتين رسميتين مع ناديه.

إنذار أو إيقاف

وإذا امتنع اللاعب عن الجلوس في دكة الاحتياط أو التدخل في الشؤون الفنية، فيتم توجيه إنذار كتابي أو إيقاف مباراتين رسميتين مع ناديه أو غرامة مالية لا تقل عن 10 ولا تزيد على 20 ألف درهم.

أما سوء السلوك داخل المعسكر مع الزملاء أو مع أشخاص آخرين، فيتم توجيه إنذار كتابي أو غرامة مالية لا تقل عن 2000 درهم ولا تزيد على 10 أو الاثنين معاً وفقاً لجسامة الخطأ، وإذا حدث إزعاج للآخرين داخل المعسكر أو في أي رحلة للمنتخب، فيتم معاقة اللاعبين بإنذار كتابي أو غرامة مالية لا تقل عن ألفين ولا تزيد على 10 آلاف درهم أو الاثنين معاً، وفي حال وجه اللاعب دعوة لأية زوار داخل المعسكر بدون أخذ موافقة، فيتم معاقبته بإنذار كتابي أو غرامة مالية لا تقل عن ألفين ولا تزيد على 10 آلاف درهم أو الاثنين معاً.

الألفاظ والإشارات

وأما الإساءة بالألفاظ أو الإشارات أو التعدي بأي صورة من الصور على اللاعب المنافس، أو الحكم أو مساعديه أو الجهاز الفني أو الإداري أو الطبي، سواء للفريق المنافس أو لفريقه، فيتم توجيه إنذار كتابي أو غرامة 30 ألف درهم أو الاستبعاد، وفي حال التسبب في إصابة أو إتلاف أو خسائر في الأماكن التي يتواجد بها المعسكر، وعدم المحافظة على الأدوات والمعدات والملابس المسلمة لاستعمالها في المعسكر، فيتحمل اللاعب المتسبب التكلفة.

التظاهر بالإصابة

إذا تخلف اللاعب عن الاختبارات البدنية والفسيولوجية، فيتم توجيه إنذار كتابي أو غرامة لا تقل عن 5 ولا تزيد على 10 آلاف درهم أو الاثنين معاً وفقاً لجسامة الخطأ، وفي حال تظاهر اللاعب بالإصابة عند الاستدعاء للمنتخب تفرض عليه غرامة لا تقل عن 100 ولا تزيد على 250 ألف درهم، وإذا تناول اللاعب فيتامينات أو حبوباً تحتوي على مواد منشطة، أو تناول أدوية غير مصرح بها دون معرفة طبيب المنتخب، وفق اللائحة الوطنية لمكافحة المنشطات، أو إخفاء تناول أدوية بدون معرفة طبيب المنتخب، يتم إنذاره كتابياً أو غرامة 50 ألف درهم أو الاثنين معاً.

إيذاء الآخرين

إذا حدث إيذاء للآخرين داخل الفريق أو المعسكر بإخفائه أي مرض معدٍ يكون مصاباً به، يتم إحالته للجنة الطبية لبيان مدى خطورته على اللاعبين الآخرين، وإنذار كتابي وغرامة مالية 20 ألف درهم والاستبعاد.

الإنذارات والطرد والسلوك المشين

في حال حصول اللاعب على بطاقة إنذار أو طرد سواء في المباريات الودية أو الرسمية من دون مبرر، فيعاقب بإنذار كتابي أو غرامة مالية لا تقل عن 10 ولا تزيد على 20 ألف درهم أو إيقاف مباراة رسمية مع ناديه ويجوز للجنة أن تجمع أياً من العقوبات معاً وفقاً لجسامة الخطأ ولما تراه مناسباً، ورأت اللائحة أنه إذا جاء الطرد لسلوك مشين ينتج عنه إيقاف أكثر من مباراتين مضاعفة الغرامة المالية، وإذا تم الطرد من التدريب لمخالفة تعليمات المدرب أو سوء السلوك، يوجه إليه إنذار كتابي أو غرامة لا تقل عن 5 ولا تزيد على 10 آلاف درهم أو الاثنين معاً.

30 ألفاً للإدلاء بتصريحات دون إذن

في حالة الإدلاء بتصريحات إعلامية أو النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أثناء المعسكرات دون إذن مسبق من إدارة المنتخب، فيتم توجيه إنذار كتابي أو غرامة 30 ألف درهم أو الاثنين معاً وفقاً لجسامة الخطأ ولما تراه اللجنة مناسباً، وأما إذا جاءت الإساءة إعلامياً للفريق أو الجهازين الإداري والفني أو اللاعبين أو الحكام أو الاتحاد أو مسؤوليه أو الفريق المنافس، يتم توجيه إنذار كتابي أو غرامة 30 ألف درهم أو الاثنين معاً، وأشارت اللائحة إلى أن عدم التزام اللاعبين أو أي عضو بالجهاز الإداري أو الفني أو المساعدين بصورة منفردة باللوائح المنظمة للدعاية والإعلام، يتم فرض غرامة مالية لا تقل عن 20 ولا تزيد على 50 ألف درهم.