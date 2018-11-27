جعفر: تألق حارس المرمى نجاح لأي فريق

المصدر: Ⅶ دبي-البيان الرياضي

قال حسن جعفر مدرب حراس المرمى السابق إن حارس المرمى المتألق يعتبر نصف الفريق، لأن من مواصفات الفرق الجيدة وجود حارس مرمى ممتاز، فبدونه ينخفض مستوى أداء الفرق وبالتالي نتائجها ومن هذا المنطلق اختلفت مهارات مركز حارس المرمى عن باقي المراكز الأخرى.

22 هدفاً

وأشار حسن جعفر إلى أن الجولة العاشرة شهدت 22 هدفاً بعض من حراس المرمى كان لهم الفضل في وصول فرقهم إلى مراكز متقدمة مثل عادل الحوسني حارس الشارقة الحاصل على أفضل حارس في الفترة الحالية، وتألق في هذه الجولة أمام دبا الفجيرة وتصدى لأكثر من كرة قوية وأنقذ مرماه من أهداف محققة ويستحق 9 درجات.

سبب الفوز

وأضاف جعفر: نفس التألق مستمر مع شقيقه علي الحوسني حارس عجمان الذي ذاد عن مرماه ببسالة، وكان من ضمن أسباب فوز فريقه وكذلك خالد عيسى حارس العين الدولي، وهذا أكبر دليل على أن حارس المرمى نصف الفريق، تألق يوسف الزعابي حارس الوصل أمام الأهلي المصري في بطولة زايد للأندية العربية، بعكس محمد الشناوي حارس الأهلي المصري الذي كان السبب في تعادل فريقه بعد سقوط الكرة من يده ويتحمل مسؤولية هذا الهدف.

أهم لاعب

وتابع الكابتن حسن جعفر: بشكل عام يتبين لنا أن مركز حارس المرمى ، مركز بالغ الأهمية، بل ويعتبر هو أهم لاعب في الفريق، لأن حارس المرمى هو مقصد المنافسين وهدفهم بالدرجة الأولى، فإذا كان أداؤه ضعيفاً أو مهتزاً، فسوف يكون هذا عاملاً من العوامل الرئيسية في خسارة الفريق للمباراة، وأما إذا كان أداؤه ممتازاً واستم بالتركيز الشدي طوال المباراة، سوف يكون مدافعاً مفيداً عن مرماه، وبالتالي يسهم إيجابياً في نتيجة المباراة لفريقه.

تسديدة



خالد السناني حارس الظفرة، أصيب مرماه بخمسة أهداف أمام شباب الأهلي، يتحمل مسؤولية الهدف الثالث والخامس، لعدم التعامل مع الكرات العرضية بصورة جيدة، والخروج المتسرع في توقيت غير سليم من مرامه، ويحصل على 3 درجات.

تميز

عودة موفقة لعلي خصيف حارس الجزيرة أمام الوحدة، بعد تصديه لأكثر من كرة قوية، لينقذ مرماه وفرقته من أهداف محققة، لأن تلك العودة مكسب كبير لناديه وللمنتخب، لأنه مصدر أمان واطمئنان وخبرة كبيرة، وكان من ضمن أسباب فوز فريقه، ويستحق 8 درجات.