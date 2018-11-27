جمهور الشارقة يثير غضب فتوحي

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل

شهدت مباراة دبا الفجيرة والشارقة مناوشات متكررة بين عدد من جماهير الملك الشرقاوي ومحترف دبا الفجيرة المغربي إدريس فتوحي، وبدأت القصة عندما توجه فتوحي في آخر دقائق الشوط الثاني لأخذ الكرة التي سقطت في الناحية التي يتواجد فيها جمهور الشارقة، حيث همَّ فتوحي برفع الكرة لتنفيذ إحدى رميات التماس، لكن جماهير الشارقة المنتشية بالثلاثية حينها أثارت اللاعب، والذي فيما يبدو لم يكن راضياً عن صيحات الجماهير تجاهه لتظهر عليه علامات الغضب، ولتحين فرصة الرد من قبل فتوحي على أنصار الشرقة، وذلك بعد أن احتسب حكم المباراة ركلتي جزاء أصر المحترف المغربي على تنفيذهما بنفسه وينجح في التسجيل حيث كان في كل لقطة بعد التسجيل يقوم بتلويح يديه ناحية جماهير الفريق الضيف، وكأن لسان حاله يقول أنا موجود.

أمنية لم تتحقق وكان المحترف فتوحي يمني النفس، بأن تستمر المباراة لأكثر من دقيقة بغية إدراك التعادل، خصوصاً أن هدفه الثاني سجله في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت بدل الضائع المقدر، وعاشت الجماهير لحظات عصيبة ولم تتنفس الصعداء إلا بعد صافرة الحكم النهائية معلناً تحقيق الشارقة لفوز صعب وغالٍ خارج أرضه.