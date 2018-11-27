الوصل.. تألق عربي وإخفاق محلي

المصدر: Ⅶ دبي - عز الدين جاد الله

حالة من التساؤل باتت مطروحة على أداء فريق الوصل بسبب تناقض أداء الفريق بين تألق عربي وإخفاق محلي، فقبل أيام تمكن فريق الوصل من إقصاء منافسه الأهلي المصري في بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال والتأهل لدور الثمانية للبطولة، بأداء لاقى الإشادة من قبل الجميع والذي وصف بالتعامل بذكاء مع سيناريو المباراة من قبل المدرب الوطني حسن العبدولي، وسبق هذا اللقاء مباراة أخرى قدم فيها «الإمبراطور» أداء أبهر الجميع في الإمارات وفي جمهورية مصر الشقيقة عندما واجه الأهلي المصري في استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية في لقاء الذهاب بين الفريقين في دور الستة عشر حيث قنص الوصل تعادلاً ثميناً بنتيجة 2-2 واستطاع مقارعة الأهلي بأداء فاق أصحاب الأرض، وهو التعادل الذي أهدى ومهد للوصل التأهل لدور الثمانية للبطولة.

وفي مقابل هذا النجاح العربي إلا أنه أخفق في مسابقة الدوري المحلي بعد خسائره المتكررة ونزيفه المستمر للنقاط وكان آخرها خسارته من عجمان أول أمس بهدفين نظيفين، ليحتل الفريق المركز 11 برصيد 10 نقاط.

في 10 مباريات لم يحقق الوصل الفوز سوى في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة، بينما خسر في 6 مباريات دفعة واحدة.