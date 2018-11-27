حكام المونديال: التكريم وسام على صدورنا

المصدر: Ⅶ دبي - العوضي النمر

أوضح طاقم التحكيم الإماراتي المكون من محمد عبد الله ومحمد الحمادي وحسن المهري، الذي شارك في مونديال روسيا 2018، أن الفوز بجائزة الفريق المحلي 2018 في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، يعد وساماً على الصدور وأعلى مكافأة على تميز الفريق خلال الفترة الأخيرة، وأعرب الحكم الدولي المونديالي محمد عبد الله حسن، عن سعادته بتقديره وطاقمه التحكيمي، معتبراً أن التكريم والتقدير لمسة طيبة من اللمسات المبدعة من إدارة الجائزة، والتقدير ينبع كوّن التقدير يأتي من مؤسسة تحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الراعي الأول للإبداع والمبدعين في مختلف الأنشطة، ومنها الرياضية.

كما وجه الحكم المونديالي محمد عبدالله، الشكر إلى مسؤولي اتحاد الكرة على منحهم الثقة ومساندتهم للطاقم طوال الفترة الماضية، وقال: «لم نكن لنصل لما تحقق بدون دعم الاتحاد، ووجودنا في مثل تلك البطولات مكسب كبير لكرة الإمارات، وأضاف: الحمد لله لدينا خبرة كبيرة، وحدث مثل المونديال يعتبر خلاصة كرة القدم العالمية، حيث شاركنا بدون أي ضغوط، لأن لدينا خبرات كبيرة تساعدنا على إدارة أي مباراة عالمية، ولذا تحدثت مع زملائي محمد الحمادي وحسن المهري، وطالبت منهم الاستمتاع، والحرص على تقديم أفضل صورة عن الصافرة الإماراتية في المحفل العالمي».

وواصل المونديالي: نمتلك كفاءات تحكيمية إماراتية نفخر بها، ولعل ما نسمعه من إشادات على الصعيد العالمي والقاري يدعونا إلى الفخر، ونأمل أن يواصل التحكيم تألقه في مختلف المسابقات وأن يكون خير سفير لكرة الإمارات عالمياً وقارياً، بفضل الدعم الكبير الذي يلقاه حكام الكرة من مختلف المسؤولين.

تكريم

من جهته، قال الحكم المساعد المونديالي محمد الحمادي: نشكر المسؤولين عن جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، على لمسة تكريم طاقم التحكيم الإماراتي الذي شارك في إدارة مونديال روسيا للمرة الأولى كطاقم كامل، وكل المسؤولين الرياضيين في الدولة، على دعمهم للحكام حتى وصلوا لتلك المكانة الدولية المرموقة والوصول إلى المونديال، ونشكر اتحاد الكرة السابق والحالي على مجهوده معنا طوال السنوات الأربع الماضية.

سعادة

بدوره، عبر الحكم المساعد المونديالي حسن المهري، عن سعادته بتكريم جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي لطاقم التحكيم المونديالي، موضحاً أنها لمسة طيبة وتساهم في رفع المعنويات للمستقبل وتمنح كل الحكام ثقة إضافية تساعدهم في تأدية مهامهم على الوجه الأكمل.

وأضاف المهري: لدينا ثقة كبيرة في أنفسنا، وسعداء بما قدمناه خلال مونديال روسيا، ونتمنى تحقيق نجاح أكبر في كأس آسيا المقبلة، والوصول لمونديال 2022.

كما توجه المهري، بالشكر إلى كل مسؤولي اتحاد الكرة، وقال: الحمد لله على النجاح بعد مجهود طويل مليء بالتعب والجهد، والجميع لم يقصر في دعم التحكيم الإماراتي طوال السنوات الماضية، ودليل نجاحنا في المونديال، الإشادة التي تلقيناها من مسؤولي الكرة في العالم، وفي مقدمتهم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للكرة، والذي زارنا في غرفة تبديل الملابس بعد المباراة، كما أشاد بمستوانا خلال اللقاء، وتلك شهادة فخر للحكام الإماراتيين.