الحاي جمعة يبدأ مهمته مع الوحدة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق

قاد الحاي جمعة مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة أمس على استاد آل نهيان بعد إسناد المهمة له على رأس الجهاز الفني للعنابي بصفة مؤقتة خلفاً للروماني لورينت ريجيكامب الذي أقاله النادي بسبب سوء النتائج.

ويقود الحاي جمعة والدكتور عمار عوض، مساعده، «العنابي» في مباريات عجمان والشارقة في دوري الخليج العربي، ودبا الفجيرة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بحسب أحمد الرميثي رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة، لحين التعاقد مع مدير فني جديد لقيادة الفريق، خاصة أن الدوري سيتوقف خلال ديسمبر المقبل لدخول المنتخب معسكره الإعدادي الأخير قبل المشاركة في كأس آسيا.