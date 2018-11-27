كيف يفوز الوصل في غياب جماهيره؟!

من حق الوصلاوية الغضب، من خسارة فريقهم على ملعبه بهدفين من عجمان، ولكن يبرز التساؤل المهم، أين جمهور الوصل الذي يعتبر فاكهة الدوري، الجمهور الكبير الذي شهدته المدرجات في مباراة الأهلي المصري، اختفى في لقاء عجمان، فلم يزد عدد الجمهور عن 862 مشجعاً فقط، مع أن الفريق في أمسّ الحاجة للدعم والتشجيع، وليعلم جمهور الإمبراطور أن منظومة الكرة مثل الحلقات، كل منها تكمل الأخرى وإذا اختلت حلقة منها تأثرت المنظومة، وإذا أراد المشجع أن يحاسب الآخرين، فعليه أن يحاسب نفسه أولاً عن تقصيره في أداء مهمته الوحيدة، وهي تشجيع الفريق ولاعبيه.

وشهدت الجولة العاشرة، بعد إلغاء التشفير، حضوراً جماهيرياً متواضعاً، ففي 7 مباريات حضر 13 ألفاً و732 من المشجعين، وجاء في صدارة الحضور، جمهور دربي الوحدة والجزيرة 5984 مشجعاً، ويليه جمهور مباراة كلباء مع العين 2417 مشجعاً، ثم جمهور مباراة الإمارات مع الفجيرة 1980 مشجعاً، ثم جمهور مباراة دبا الفجيرة مع الشارقة 1593 مشجعاً، ومن بعدهم جمهور مباراة الوصل مع عجمان 862 مشجعاً، ثم جمهور مباراة بني ياس مع النصر 657 مشجعاً، وجاء جمهور مباراة الظفرة مع شباب الأهلي في المركز الأخير 239 مشجعاً.