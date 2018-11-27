دوري «الأولى» يرفض التعادل والأرض تعاند أصحابها

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل -Ⅶ الفجيرة - البيان الرياضي

رفضت الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم منطق التعادل وانتهت المباريات الخمس بالجولة على وقع الانتصارات، وعاندت الأرض أصحابها أيضاً في المواجهات الخمس بعد أن خسر التعاون على ملعبه أمام الحمرية بثلاثية نظيفة وعاد العروبة من ملعب الذيد بالعلامة الكاملة بعد الفوز عليه بنتيجة 2 - 1، وتمكن خورفكان من تحقيق الفوز على ابن عمه دبا الحصن عقر دار الأخير بثنائية وعاد «الإعصار» الحتاوي قوياً وسجل لاعبوه ثلاثة أهداف في مرمى مصفوت صاحب الأرض والجمهور، كما حقق مسافي عودة «ريمونتادا» مثيرة أمام مضيفه العربي الذي كان متقدماً بهدفين ليخسر بالثلاثة، وشهدت هذه الجولة استقالة وليد عبيد مدرب مصفوت، وقيام إدارة النادي بتعيين محمد عبدالله «التيمومي» بسبب سوء نتائج فريق مصفوت الذي يحتل المركز الأخير حالياً من دون رصيد من النقاط.

17 هدفاً

شهدت الجولة الثانية زيادة نسبة الأهداف التي وصلت إلى 17 مقارنة بالجولة الافتتاحية التي سجل فيها اللاعبون 11 هدفاً وأشهر الحكام 23 بطاقة

صفراء وواحدة حمراء كانت من نصيب لاعب العروبة حسن راشد في الدقيقة 14 خلال المباراة التي جمعت الذيد والعروبة في إمارة الشارقة.

ترتيب

وعلى مستوى الترتيب بقيت الصدارة على حالها بتواجد كل من الحمرية وخورفكان والعروبة على قمة الترتيب برصيد 6 نقاط لكل فريق بعد فوز الفرق الثلاثة في المواجهتين الماضيتين، ويأتي رابعاً مسافي بأربع نقاط ثم حتا الخامس بثلاث نقاط، وتوجد ثلاثة أندية وهي الذيد ودبا الحصن والتعاون ولكل منها نقطة وفي المركزين التاسع والعاشر يحل فريقا العربي ومصفوت من دون رصيد من النقاط بعد تعرضهما للهزيمة الثانية توالياً.

ثنائيات

تميزت الجولة بالثنائيات بعد أن شهدت تسجيل 4 لاعبين لهدفين في كل مباراة على حدة بدءاً من اللاعب محمد ناصر لاعب الحمرية الذي وقع على ثنائيته في مرمى مصفوت وأيضاً سجل المحترف ياسين الصالحي لاعب العروبة هدفي فريقه في مرمى الذيد ودون سيمون محترف مسافي هدفين من أهداف فريقه في مرمى العربي وكذلك أحرز الروماني ميهاي الكسندر هدفين في مرمى مسافي لكنهما لم يجنبا فريقه الهزيمة، واستعاد ثنائي حتا ماهر جاسم وعدنان حسين ذاكرة التهديف ليساعدا الإعصار الحتاوي على تحقيق الانتصار الأول له في المسابقة أمام مصفوت وكان البرازيلي لوان محترف الإعصار قد سجل هدفه الثاني في المسابقة أيضاً في ذات المباراة التي جمعت حتا بمصفوت.

سبب

لم يصدق لاعبو حتا أن فوزهم على مصفوت هو السبب في استقالة مدربهم السابق وليد عبيد الذي فضل عدم الاستمرار مع مصفوت متقدماً باستقالته لمجلس إدارة النادي برئاسة سعيد الزحمي الذي قام بتوجيه الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق مشيراً إلى أن النتائج لم تسعفه لتحقيق طموحات جماهير مصفوت متمنياً له التوفيق.

تجدر الإشارة إلى أن وليد عبيد لاعب فريقي الشباب ودبي في السابق، أشرف من قبل على تدريب حتا وقاده للصعود لدوري الخليج العربي للمرة الأولى في تاريخ النادي قبل 3 مواسم كما ساهم في صعود اتحاد كلباء أيضاً لدوري الأضواء والشهرة بعد أن عمل مساعداً في ذلك التوقيت للمصري أيمن الرمادي مدرب عجمان الحالي.

ويعتبر عبيد ثالث مدرب بدوري الأولى يترك موقعه بعد إقالة خورفكان مدربه الصربي ميلودراغ وتعيين العراقي عبدالوهاب عبدالقادر خلفاً له إلى جانب استغناء العروبة عن المدرب البرازيلي سيرجيو وتكليف التونسي غازي الغرايري بالمهمة.

الجولة الثالثة

تنطلق مباريات الجولة الثالثة لدوري الدرجة الأولى يوم الجمعة المقبل بثلاث مباريات مهمة تجمع خورفكان بالذيد ويواجه الحمرية ابن عمه العربي فيما يستقبل مسافي ضيفه دبا الحصن ويوم السبت يلاقي حتا فريق التعاون ويواجه العروبة فريق مصفوت الجريح.

مواجهات المدربين سر تغيير النتائج

أكدت مباريات الجولة الثانية لدوري الدرجة الاولى لكرة القدم ، أن المباريات تحولت إلى مواجهات ساخنة بين المدربين خارج الملعب قبل أن تكون منافسة قوية بين اللاعبين داخله، وكشفت المباريات أن عددا من المدربين نجحوا في تغيير نتائج المباريات بفضل تغيير تكتيكهم المميز .

وأكد عبد العزيز النعيمي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان بأن فوز فريقه في أول مباراتين بدوري الدرجة الأولى وحصوله على العلامة الكاملة لم يكن صدفة خصوصاً وان المدرب العراقي عبد الوهاب عبد القادر وبخبراته التدريبية من تضييق المساحات على الفريق المضيف مع الاعتماد على المرتدات التي أثمرت عن تسجيل الفريق لهدفين على مدار الشوطين، وأشار إلى أن لاعبي الفريق يدخلون لأية مباراة من أجل الفوز مشيراً إلى أن مباراة ديربي الساحل الشرقي التي جمعتهم بفريق دبا الحصن بملعب الأخير كانت صعبة وأشار النعيمي إلى أن هدف أبناء الخور مواصلة الانتصارات وقال: أمامنا مباراة مهمة مع الذيد في الجولة المقبلة في ديربي الشارقة.

فوز مهم

ووصف علي عبيد البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتا تحقيق فريقه للفوز على مصفوت بالمهم خلال هذه الجولة مشيراً إلى أن اللاعبين قاموا بتطبيق خطة المدرب الصربي نيناد على أكمل وجه وتمكنوا من التفوق على فريق محترم وهو مصفوت والذي قدم لاعبوه مباراة كبيرة لكن فريقنا تفوق بالخبرة داعياً إلى ضرورة طي هذه الصفحة وفتح ملف مباراة التعاون الذي نواجهه في المباراة الأولى على ملعبنا هذا الموسم .

التعويض

وبرر بدر طبيب مدرب دبا الحصن خسارة فريقه أمام خورفكان بإهدار لاعبي فريقه عدداً وافراً من الفرص السهلة أمام المرمى مشيراً إلى أن لاعبي الفريق الضيف تمكنوا من التسجيل عبر فرصتين فقط، وكشف عن إشراكه لمحترفه البرازيلي فيسنسوس وهو مصاب بعد أن تحامل على نفسه، وأشار طبيب إلى أن الدوري لايزال طويلاً والحصناوي قادر على التعويض في قادم المباريات معرباً عن أمله في تخطي عقبة مسافي المتطور في الجولة المقبلة بملعب الأخير في رأس الخيمة مؤكداً على أن مسافي أذاقهم الهزيمة الوحيدة في تمهيدي كأس رئيس الدولة ولذلك نرغب في رد اعتبارنا والعودة من هناك بالعلامة الكاملة مع كامل احترامنا للفريق الضيف.

حلم

وأشاد جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية متصدر الترتيب بما قدمه لاعبو الفريق في الدوري بعد الفوز في مباراتي مصفوت والتعاون وتربعهم على قمة ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن كل من العروبة وخورفكان مشيراً إلى أن الجدول ربما خدم فريقه في أول جولتين لكن أعود وأقول بأنه لا يوجد فريق سهل وآخر صعب وكل الفرق تسعى لتحقيق حلم الصعود لدوري الأضواء والشهرة ولذلك أتوقع بأن تكون المباريات المقبلة قمة في الصعوبة، وأكد الشامسي بأن شعار الحمرية هو الحصول على النقاط الثلاث ولذلك هناك رغبة كبيرة من قبل اللاعبين بمواصلة مشوار الانتصارات في قادم الجولات ولابد كذلك الإشادة بالمدرب الوطني سليمان البلوشي الذي عرف كيف يتفوق في أول مباراتين ويحقق الفوز فيهما ضامناً العلامة الكاملة.

المحرزي يشيد بـ «ريمونتادا» مسافي

امتدح سعيد حمود المحرزي رئيس مجلس إدارة نادي مسافي، الروح العالية التي أدى بها لاعبو الفريق مباراة ملعب العربي، منوهاً بأن مسافي عاد من بعيد وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف بعد أن كان متأخراً بثنائية الروماني ميهاي، مؤكداً أن لاعبي مسافي لم يستسلموا أمام العربي، وتماسكوا ليحققوا عودة مثيرة ويعودوا من ملعب أم القيوين بالعلامة الكاملة، مشيراً إلى أن تحقيق مسافي «ريمونتادا» لم يكن أمراً سهلاً.

وحول المركز الحالي للفريق «الرابع بأربع نقاط» قال : نأخذ كل مباراة على حدة، وحالياً لا يفصلنا عن أندية الصدارة الثلاثة سوى نقطتين ، وفريقنا قادر على تقليص الفارق لكن على اللاعبين الحذر في المباريات المقبلة، والتي لن تكون سهلة ونستضيف دبا الحصن الذي فزنا عليه في تمهيدي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

بن عباد: راضون عن أداء العروبة

أكد علي مبارك بن عباد رئيس مجلس إدارة نادي العروبة، رضا الإدارة عن أداء فريق الكرة الذي يتقاسم الصدارة مع الحمرية وخورفكان بست نقاط، منوهاً بأن الجهاز الفني بقيادة التونسي غازي الغرايري قادر على تعويض غياب حسن زايد المعاقب بالبطاقة الحمراء، وقال: طلب مجلس الإدارة من اللاعبين طي صفحة مباراة الذيد والاستعداد جيداً للجولات المقبلة.