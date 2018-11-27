القذيفة اليابانية.. صناعة برازيلية

المصدر: Ⅶ كلباء - علي الظاهري

يعيد هدف الفوز الذي سجله الياباني تسوكاسا شيوتاني لاعب العين في مرمى اتحاد كلباء، الذاكرة إلى الوراء وتحديداً في الجولة الرابعة حينما سجل محمد عبدالرحمن «عجب» الهدف الثاني في مرمى شباب الأهلي ليتكرر المشهد في لقاء النمور بصناعة برازيلية للهدف من اللاعب نفسه كايو لوكاس والنتيجة ذاتها التي انتهت في المباراتين لصالح الزعيم 2-1.

قذيفة «الكمبيوتر الياباني» تعتبر نسخة من كرة«عجب» الذي سدد آنذاك كرة قوية على يمين الحارس ماجد ناصر، بينما سدد شيوتاني على يسار حارس اتحاد كلباء جمال إسماعيل في الدقيقة 89، وهو الهدف الذي كرس عقدة الملعب بعد أن عبس الحظ في وجوه أصحاب الأرض، إذ لم يسجل اتحاد كلباء حتى الآن سوى انتصارين على أرضهم منذ انطلاقة الموسم.

ولعل من المفارقات الأخرى في المباراة، أن اتحاد كلباء خرج خاسراً إلا أن جمهوره كان راضياً عن الأداء وليس النتيجة، على خلاف ضيفه الذي عاد بفوز ثمين إلى العين يعزز تقدمه نحو الصدارة بينما كان جمهور البنفسج غير راضٍ عن الأداء.