سالم سعيد: حالات الطرد الثلاث صحيحة

المصدر: Ⅶ إعداد: العوضي النمر- دبي-البيان الرياضي

أكد خبير التحكيم الدولي الأسبق سالم سعيد أن حالات الطرد الثلاث التي تعرض لها، كل من اللاعبين، فهد خلفان لاعب الإمارات وياسين البخيت لاعب دبا الفجيرة وعلي مبخوت لاعب الجزيرة، كلها صحيحة لاستخدام الدهس والكوع والخشونة المتعمدة مع المنافسين، وأن الحكام وفقوا في تلك القرارات على الرغم أنها تحدث لأول مرة في جولة واحدة، وأشار سالم سعيد إلى أن الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي شهدت العديد من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، ولكن جاءت أغلبها قرارات إيجابية، كما أن استخدام تقنية الفيديو في العديد من الحالات جاء إيجابياً، رغم الجدل، ولكن الحكام تميزوا بالجرأة والحزم في تطبيق القرارات التحكيمية، وعن تقييمه للقرارات التحكيمية التي تمت خلال الجولة العاشرة يقول الدولي الأسبق سالم سعيد:

دبا الفجيرة × الشارقة

اعترض لاعبو دبا الفجيرة على قرار طرد ياسين بخيت، وأرى أن القرار صحيح لاستخدام اللاعب قدمه بعنف مع لاعب الشارقة، كما أن هناك ركلتي جزاء والاثنتين قرار صحيح من حكم المباراة وإن كان إدريس فتوحي لا يستحق الإنذار.

الإمارات × الفجيرة

هناك احتجاج على صحة الهدف الثاني للإمارات من منطلق أن هناك مخالفة بين مهاجم الإمارات ومدافع الفجيرة ولكنه هدف شرعي لأن الاحتكاك طبيعي، وفي لعبة مشتركة بين وليد عمبر لاعب الإمارات وزميل من الفجيرة ومنحه الحكم إنذاراً ولكنه يستحق البطاقة الحمراء.

الوحدة × الجزيرة

تعرض مهاجم الجزيرة علي مبخوت للطرد خلال المباراة واحتج لاعبو الجزيرة، ولكن الطرد مستحق لأن اللاعب استخدم الكوع مع لاعب الوحدة عبد الله الكربي، ورغم قرار هيئة الاعتراض على قرارات البطاقات بإلغاء الطرد إلا أنني أرى انه طرد صحيح، وألغى الحكم هدفاً للوحدة بداعي التسلل وهو قرار صحيح، وطالب الوحدة بركلة جزاء لسقوط لاعبه حسن موسى ولا توجد مخالفة تستحق الركلة، فيما كان قرار احتساب ركلة جزاء لصالح الوحدة بسبب مسك سالم راشد لقميص لاعب الوحدة تاجيلو وكان يجب طرد مدافع الجزيرة.

كلباء × العين

سقط لاعب كلباء راموس داخل منطقة الجزاء في كرة مع محمد احمد الذي استخدم يده في وجه مهاجم كلباء وركلة غير محتسبة لكلباء وكان يجب إنذار محمد أحمد أيضا، وطالب العين باحتساب ركلة جزاء نتيجة لمس مدافع كلباء للكرة بيده ولكنه لمس غير متعمد وبالتالي جاء قرار الحكم بعدم احتساب الركلة سليماً.

وشهدت المباراة سقوط لاعب العين راموس داخل منطقة الجزاء مطالباً بركلة جزاء وكان دخول مدافع كلباء على الكرة دون وجود مخالفة، وكان يجب منح لاعب العين بطاقة صفراء للتحايل.

الظفرة × شباب الأهلي

في مباراة الظفرة وشباب الأهلي تعرض مهاجم شباب الأهلي أيوفي للعرقلة داخل منطقة الجزاء ويحتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة لصالح فريقه، وتم إلغاء هدف للأهلي بداعي التسلل، وتم استغراق وقت طويل في النقاش استغرق أكثر من دقيقتين، بين الحكم وحكم الفيديو.

الحكم الأفضل

يستحق الحكم يعقوب قاسم أن ينال لقب الأفضل خلال الجولة المنتهية، بعد أن نجح في إدارة مباراة دبا الفجيرة مع الشارقة، على الرغم من وجود العديد من الحالات التحكيمية الدقيقة، ولكن تعاونه مع أعضاء الطاقم سهل من مهمته.

ملاحظة

مع قرب انتهاء الدور الأول للدوري، لا بد من زيادة التركيز، سواء بين حكم الساحة وحكام تقنية الفيديو، أو حكم الساحة نفسه، حتى يمكن إعطاء كل فريق حقه تماماً، بعد أن شاهدنا بعض الحالات، كان يجب اتخاذ قرار حاسم بشأنها.