«صدمة صامتة» في الظفرة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - أحمد عيسى

تركت الخسارة الثقيلة التي تعرض لها الظفرة أمام مضيفه شباب الأهلي 0-5 في الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، تأثيراً سلبياً كبيراً لدى لاعبي الفريق، والجهازين الفني والإداري للفريق، وصلت مرحلة الصمت التام، وتعابير الحزن الواضحة التي سيطرت على الجميع عقب نهاية المباراة، خاصة المدرب فوك رازوفيتش، الذي كان في قمة استيائه، وكذلك اللاعبين الذين فضلوا الصمت، في وقت لم تكن حالتهم النفسية تسمح بالحديث أو التصريحات.

وعلى الرغم من أنها ليست الخسارة الأولى التي يتعرض لها الظفرة في الدوري، وأنه ظل يتماسك في أحلك المواقف، ويتقبل كل النتائج السلبية بروح رياضية، لكن أثر الخسارة هذه المرة كان مختلفاً، لعدة أسباب، من بينها الأداء الجيد الذي قدمه الفريق في الشوط الأول، لكن شباب الأهلي فاجأهم بتقديم مردود أفضل، وإحراز 3 أهداف أخرى، شكلت صدمة كبيرة للاعبين، وأحبطت حتى الجمهور الذي كان متفائلاً بإمكانية العودة.

أخطاء دفاعية

ومن أسباب الاستياء الكبير الذي قابل به الظفرة نتيجة المباراة، الأخطاء الدفاعية الفردية التي كانت سبباً في هز الشباك بخماسية، إضافة إلى أن الخسارة تعتبر الثالثة على التوالي في الدوري، الشيء الذي أشعر الجميع بالقلق على مستقبل الفريق، وهز ثقة اللاعبين في إمكاناتهم.

وأمام هذا الوضع الصادم، سيكون المدرب الصربي فوك رازوفيتش أمام مهمة مزدوجة، تنتظره خلال الساعات المقبلة قبل مواجهة الفجيرة يوم الجمعة المقبل في الجولة 11 من المنافسة، بإعداد الفريق بدنياً، ومعالجة أخطاء الدفاع، بجانب تهيئة اللاعبين نفسياً، من أجل العودة للانتصارات، والتقدم في جدول الترتيب، الذي يحتل فيه الفريق المركز 12 برصيد 9 نقاط.

رد الوفاء

في لفتة بارعة عقب المباراة، حيا لاعبو شباب الأهلي، جمهور النادي، الذي حرص على تكبد المشاق وقطع المسافة الطويلة من دبي إلى ملعب الظفرة، لتشجيع الفريق بكل قوة وحماس، والاحتفال معهم بالفوز الكبير، رداً على وفائهم، خاصة أنهم تألقوا في التشجيع طوال زمن اللقاء.