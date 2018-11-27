داميان يقود الجزيرة حتى نهاية الموسم

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد محسن

علم «البيان الرياضي» أن شركة الجزيرة لكرة القدم قررت تكليف الهولندي داميان هيرتوغ المدرب المساعد قيادة الفريق الأول حتى نهاية الموسم، مع تأمين خيارات التعاقد مع مدرب بديل في حال سوء النتائج.

وكانت إدارة الجزيرة كثفت بحثها خلال الأسبوعين الماضيين للتعاقد مع مدرب جديد خلفاً للهولندي مارسيل كايزر الذي تقدم باستقالته وانتقاله إلى تدريب سبورتنج لشبونة البرتغالي، وقاد داميان المدرب المساعد الفريق في الفترة الأخيرة التي عانى فيها الفريق من إصابات عدد من عناصره الرئيسة، لكنه نجح في قيادة الفريق للفوز على الوحدة في ديربي أبوظبي، لترتفع أسهمه عند الإدارة.