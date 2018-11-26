جائزة الإبداع الرياضي تكشف عن الفائزين بالدورة العاشرة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

كشف مجلس أمناء "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" إحدى "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، عن أسماء الفائزين بفئات الدورة العاشرة من الشخصيات القيادية والرياضيين الأفراد والفرق والمؤسسات المحلية والعربية والعالمية التي حققت انجازات متميزة خلال الفترة من 1 سبتمبر 2017 وحتى 31 أغسطس 2018.

واختار مجلس أمناء الجائزة الشخصية الرياضية المحلية معالي خلدون خليفة المبارك والشخصية الرياضية العربية معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية .

وقال مطر الطاير رئيس مجلس أمناء الجائزة: تم تقديم 353 ملف بزيادة 19% عن الدورة السابقة، 94 ملفاً محلياً، و 241 ملفاً عربياً.