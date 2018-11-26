الفجيرة يطالب بإبعاد النقبي عن إدارة مباريات الفريق

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أصدر نادي الفجيرة بياناً حول ما أسماه الأخطاء التحكيمية، التي رافقت مباراة فريق الكرة أمام الإمارات، ضمن الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، والتي خسرها الفريق 1 - 3، وأشار عبد الله بن قانون المدير التنفيذي لنادي الفجيرة إلى أن إدارة النادي بعثت بمذكرة احتجاج لاتحاد الكرة طالبت بعدم إسناد أي مباراة للفجيرة للحكم عادل النقبي مستقبلاً، وذلك بعد الأخطاء الواضحة التي تغاضى عنها خلال المباراة، لافتاً إلى أن المذكرة تضمنت إعادة تقييم حكام الفيديو، بحيث يكون هنالك حكم دولي ضمن الفريق المختص بالفار، وذلك لتعزيز مبدأ العدالة بين جميع الأندية، وأن يكون معيار الحالات التحكيمية التي تخضع لتقنية الفيديو واحداً، ولجميع الفرق بغض النظر عن شعار الفريق.

عرض الحالات

وطالب بن قانون بضرورة عرض الحالات التي حدثت في اجتماع برلمان الحكام وإعلام النادي بتوصيات اللجنة بخصوص تلك الحالات، منوهاً بأن النادي يطلب من لجنة دوري المحترفين إعادة النظر بالضرر، الذي وقع على النادي للأسباب نفسها، وتطرق بن قانون لأبرز الحالات التحكيمية، التي صاحبت المباراة المعنية والتي أكد أنها أثرت على نتيجة المباراة، حيث أشار إلى أنه في الدقيقة 55 لم يحتسب الحكم عادل النقبي هدفاً صحيحاً للفجيرة بالرغم من أن الكرة عبرت بكامل محيطها خط المرمى، ولم يقم حكام الفيديو باستدعاء الحكم لمراجعة الحال، ما جعل الحكم يتغاضى عنها متسائلاً لماذا أوجدت التقنية إذاً.

أحداث

وأضاف: في الدقيقة 71، اعتدى لاعب من الإمارات وبتهور على مدافع الفجيرة حسن أمين، الذي غادر الملعب مصاباً بعدها بدقائق، مشيراً إلى أن حالة مماثلة حدثت للاعب الفجيرة الجزائري محمد بن يطو في مباراة الوصل مع الفجيرة، وأشهر الحكم نفسه البطاقة الحمراء بوجهه. وذكر قانون بأن الدقيقة 78 شهدت تعمد لاعب الإمارات وليد عمبر ضرب لاعب الفجيرة مهند خميس على الساق كادت أن تنهي حياته الكروية، وحدث ذلك أمام الحكم ولم يقدرها التقدير السليم، بينما أجمع كل المحللين على صحة الاعتداء لكن دون جدوى، وألمح قانون إلى أن النادي سيحمل حكم المباراة وفريق حكام ( الفار) ولجنة الحكام كل التبعيات لو تعرض اللاعب للإصابة.

وتساءل قانون عن ماهية المعايير، التي يعتمدها الحكم بالرجوع إلى تقنية الفيديو؟ وهل هناك معيار لكل ناد على حساب الآخر أم ماذا نفسر ما حدث خلال مباراة الإمارات.