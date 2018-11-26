أمل بوشلاخ تفوز بجائزة المرأة العربية المتميزة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت مؤسسة المرأة العربية، عن فوز أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الاتصال والشؤون المجتمعية، بجائزة المرأة العربية المتميزة في دورتها السابعة، في حقل الرياضة النسائية، وأكدت الدكتورة سعاد سليمان الأمين العام للجائزة، أن قرار تكريم أمل بوشلاخ جاء تعبيراً عن التقدير الكبير واﻻعتزاز بسيرتها ومسيرتها، والتي تُعد أول امرأة عربية تنال الجائزة في حقل «الرياضة النسائية» لخدمة قضية تنمية دور المرأة في الإمارات والبلدان العربية، وسعت بكل تفانٍ وإخلاص في تطوير الرياضة النسوية في الإمارات والوطن العربي، بما يجسّد الثقة الكبيرة بقدرات المرأة الإماراتية على المشاركة في بناء وطنها وولوج المناصب القيادية.