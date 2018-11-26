فوز أبوظبي والعين في افتتاح دوري أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

فاز نادي أبوظبي لأصحاب الهمم على فريق مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية 8 - 0 في افتتاح دوري خماسيات كرة القدم داخل الصالات، والتي أقيمت بالصالة المغطاة باتحاد الكرة في دبي، وفاز العين على دبي 3- 1.

وأكد ذيبان سالم المهيري الأمين العام باتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، أن دوري كرة القدم للصالات يشهد تقدماً ملحوظاً في المستوى الفني، وسيكون أكثر احترافية، وسيجني الاتحاد ثمار إعداد اللاعبين بهذا الشكل الرائع من خلال المشاركة في المحافل الخارجية والصعود لمنصات التتويج.

وعبّر مصبح سعيد النيادي نائب رئيس لجنة الإمارات لرياضة الصم بالاتحاد عن سعادته بالانطلاقة القوية للدوري، مؤكداً أن الدوري سيكون فرصة طيبة لجميع اللاعبين لاكتساب خبرات جديدة ستؤهلهم مستقبلاً في المباريات القادمة.

وأعرب عبد الله مدرب العين عن سعادته بالفوز الأول في الدوري مؤكدا ان اللاعبين قدموا مباراة رائعة.