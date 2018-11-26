«الإمبراطور» ينزف.. والفوز «برتقالي»

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

حقق فريق عجمان فوزاً مهماً على مضيفه الوصل، أمس، بنتيجة 2-0، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب «الإمبراطور» بزعبيل ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وسط أجواء ممطرة وحضور جماهيري ضعيف بلغ 862 متفرجاً، أحرز هدفي المباراة البرازيلي فاندر فييرا «ق 29»، مامي بابا «ق 90»، وتأثر أداء الوصل بإرهاق لاعبيه الذي تراجع إلى المركز 11، فيما تقدم «البرتقالي» إلى المركز الخامس بـ 16 نقطة.

ضغط

سعى لاعبو الوصل إلى إحراز هدف مبكر يريح الأعصاب عن طريق الضغط المكثف على مرمى «البرتقالي» مستغلاً مهارة الثلاثي البرازيلي في صفوفه كايو وليما فينيسيوس، حيث كاد الأخير أن يحرز هدفاً مبكراً في الدقيقة 4 عندما تلقى تمريرة عرضية سددها قوية، لكنها مرت بجوار القائم ليعلن الوصل عن نيته الهجومية عن طريق فيننيسيوس، تلتها تسديدة مباشرة من هزاع سالم لكنها زحفت خلف المرمى «ق 7».

فرص ضائعة

وضاعت جملة من الفرص من بين أقدام لاعبي الوصل، في المقابل لم يهدأ عجمان الذي شكلت هجماته خطورة على مرمى الوصل عن طريق مامي بابا وفاندر فييرا، حيث نجح الأخير في استغلال خطأ من البرازيلي في صفوف الوصل فينينسيوس في طرف الملعب ليقود جملة ممتعة مع زميله بابا، حيث أسكنها فييرا شباك الوصل بتسديدة في الزاوية الضيقة لم يتمكن حارس الوصل يوسف الزعابي التصدي لها محرزاً هدف لعجمان «29».

وقبل نهاية الشوط الأول أجرى مدرب الوصل حسن العبدولي المدير الفني تبديلاً اضطرارياً، حيث دفع بفارس خليل بدلاً من سالم العزيزي الذي خرج مصاباً، «42»، لينتهي الشوط الأول لصالح عجمان بهدف دون رد.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني سعى أصحاب الأرض إلى تعديل النتيجة، وأجرى مدرب الوصل تبديلاً لتنشيط الهجوم، حيث دفع بيوسف أحمد بدلاً من خليل خميس الذي سبق وأن تعرض لكدمة قوية في لقاء الأهلي المصري يوم الخميس الماضي، وضاعت من المحترف النيجيري ستانلي فرصة هدف محقق لعجمان عندما انفرد بحارس الوصل يوسف الزعابي بعد خطأ واضح من المدافع عبد الرحمن علي، حيث سددها ستانلي بجوار القائم «63».

وسعى مدرب الوصل الوطني حسن العبدولي إلى تنشيط خط الوسط، حيث أجرى تبديلاً ثانياً بالدفع بمحمد سرور بدلاً من علي سالمين «69».

وعزز عجمان تفوقه بهدف ثانٍ في الثواني الأخيرة عن طريق مامي بابا «90».

ولم يحالف التوفيق فريق الوصل الذي حصل على العديد من الفرص السهلة أمام مرمى «البرتقالي»، وتمكن لاعبوه من الوصول لمرمى عجمان في عدة مناسبات، لكن كان لحارس عجمان علي محمد دور كبير في الذود عن مرماه بمنتهى البراعة، حيث يعد العنصر الأول في جلب الفوز لفريقه والحفاظ على شباك عجمان نظيفة، لتنتهي المباراة بفوز عجمان على الوصل 2 -0.