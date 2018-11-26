«العمليات» يتفوق على «التحريات» في خماسيات شرطة دبي للكرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

فاز فريق الإدارة العامة للعمليات على التحريات 2 - 0 على ملعب نادي الضباط بإدارة الشؤون الرياضية في انطلاقة قوية للدورالتمهيدي لبطولة شرطة دبي لخماسيات كرة القدم للإدارات العامة والمراكز، التي ينظمها قسم الأنشطة والبرامج الداخلية، وتقام البطولة تحت رعاية اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي،

حضر افتتاح البطولة المقدم الخبير حمزة جمعة الميل مدير إدارة الشؤون الرياضية بالوكالة، والنقيب محمد أحمد حمدون رئيس قسم الأنشطة والبرامج الداخلية بالوكالة، والملازم أول راشد سالم المر مشرف البطولة، وعدد من الضباط والمسؤولين في شرطة دبي.

وأكد المقدم حمزة الميل أهمية مثل هذه البطولات التي تقيمها شرطة دبي سنوياً، لما لها من دور حيوي في إكساب المشاركين لياقة بدنية عالية، وخلق روح التنافس بين منتسبي شرطة دبي، واكتشاف الخامات الجيدة، موضحاً أن شرطة دبي لا تألو جهداً من أجل تطويع الرياضة بالشكل الأمثل لخدمة الرياضة والرياضيين في شرطة دبي، وذلك بتوجيهات من اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وبمتابعة من العميد خالد علي شهيل مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع بالوكالة، والذي يولي بطولات شرطة دبي اهتماماً بالغاً، وقال إن هذه البطولة تعد من البطولات المهمة لما لها من تنافس مثير ومشاركة كبيرة من قبل الإدارات العامة والمراكز بشرطة دبي، بدءاً من الأدوار التمهيدية وصولاً إلى المباريات النهائية، متمنياً أن تحقق البطولة أهدافها.

أوضح الملازم أول راشد سالم المر مشرف البطولة، أن بطولة الخماسيات تضم 4 مجموعات، ويصعد الأول والثاني من كل مجموعة، وصولاً إلى الأدوار النهائية، ويدير المباريات حكام من اتحاد الكرة .