إلغاء البطاقة الحمراء لعلي مبخوت

المصدر: دبي-البيان الرياضي

قررت هيئة الاعتراض على البطاقات الملونة في لجنة دوري المحترفين لكرة القدم، إلغاء البطاقة الحمراء التي نالها لاعب الجزيرة علي مبخوت، ورفع عقوبة الإيقاف الموقعة عليه، وبالتالي، يحق له المشاركة في مباريات فريقه في دوري الخليج العربي في الجولة المقبلة أمام الإمارات يوم الجمعة المقبل، بالجولة الحادية عشرة.

وكان علي مبخوت تلقى طرداً مباشراً في الوقت بدل الضائع من مباراة فريقه أمام الوحدة، والتي فاز فيها الجزيرة على مستضيفه 2-1، وتسمح لوائح لجنة دوري المحترفين، للأندية، بالتقدم بطلب لإلغاء الطرد المباشر، ويتم النظر فيه من قبل اللجان القانونية، مقابل دفع رسوم تقدر بثلاثة آلاف درهم غير مستردة.

وتقدم الجزيرة باستئناف لإلغاء عقوبة الإيقاف لمباراتين الموقعة على اللاعب، بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة، وعلى الفور، عقدت هيئة الاعتراض على البطاقات الملونة، اجتماعاً، وناقشت الحالة، وقررت عدم استحقاق اللاعب للبطاقة الحمراء، وتم أخطار نادي الجزيرة بالقرار.

من جهتها، توجهت شركة الجزيرة للكرة، بالشكر للجنة دوري المحترفين، على قبول الاستئناف، واستجابتها السريعة، وإنصافها للاعب والنادي، وفق اللوائح والقوانين.