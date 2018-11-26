استقالة وليد عبيد من تدريب مصفوت والتيمومي يتولى المهمة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

تقدم وليد عبيد مدرب مصفوت باستقالته من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك في أعقاب خسارة الفريق أمام الحمرية وحتا على التوالي بدوري الدرجة الأولى، وقام مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد الزحمي بإسناد مهمة التدريب للمدرب المساعد محمد عبد الله «التيمومي» بشكل مؤقت إلى حين التعاقد مع مدرب جديد ويعتبر عبيد ثالث مدرب يتم تغييره بدوري الأولى بعد إقالة خورفكان لمدربه ميلودراغ، وتعيين العراقي عبد الوهاب عبد القادر واستغناء العروبة عن البرازيلي سيرجيو وتكليف التونسي غازي الغرايري بالمهمة.

الجدير بالذكر ان وليد عبيد سبق له قيادة حتا للصعود لدوري الخليج العربي للمرة الأولى في تاريخ النادي قبل 3 مواسم، كما ساهم في صعود كلباء إلى (المحترفين).