الحاي جمعة يقود الوحدة مؤقتاً خلفاً لريجيكامب

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الوحدة رسمياً إقالة المدير الفني للفريق الأول الروماني لورينت ريجيكامب وتوجيه الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق على مدار موسم ونصف، وقرر الوحدة إسناد المهمة إلى الحاي جمعة لقيادة الفريق الأول خلفاً لريجيكامب بصفة مؤقتة ويساعده الدكتور عمار عوض، لحين التعاقد مع مدرب جديد لتولي المهمة حتى نهاية الموسم، ويقود الحاي تدريبات الفريق اعتباراً من اليوم بعد حصول الفريق على راحة أمس استعداداً لمباراة عجمان يوم الخميس المقبل في الجولة الحادية عشرة من دوري الخليج العربي.

وكانت الشركة أصدرت بياناً أكدت فيه أنه تم الاجتماع مع مدرب الفريق الأول ريجيكامب أمس ومناقشة النتائج السلبية الأخيرة للفريق في مسابقة دوري الخليج العربي، وأن الطرفين اتفقا على أن هذه النتائج لا ترى إلى الإمكانيات التي تم توفيرها للفريق، مؤكدين ضرورة إحداث تغيير وبث روح جديدة بعد التراجع في الآونة الأخيرة ولا سيما أن النادي قد خطط للمنافسة على بطولات الموسم كافة وفقاً للإمكانيات المتوافرة، وخاصة بعد حصوله على بطولة سوبر في مستهل الموسم الرياضي الحالي.

تقدير

وأضاف: «تقدمت شركة الوحدة لكرة القدم بالشكر للمدرب على الفترة التي قضاها في تدريب الفريق مقدرين جهوده وجهود جهازه الفني المعاون وعلى البطولات التي حصل عليها الفريق أثناه توليه المهمة».

وبدوره تقدم المدرب ريجيكامب بالشكر إلى مجلس الإدارة والجهاز الإداري واللاعبين على الفترة التي قضاها معهم متمنياً التوفيق للفريق في المرحلة المقبلة.

وأكدت شركة الوحدة لكرة القدم أنها تدرس البحث عن المدير الفني الجديد، وأنه لم يتم الاستقرار على أي اسم وما يتم تداوله من أسماء حالياً لا صحة له، وخاصة بعدما تم تداول عدد من الأسماء مثل مهدي علي والهولندي هينك تين كات مدرب الجزيرة السابق.

انتقادات

وكانت الانتقادات طالت ريجيكامب ولاعبي الوحدة في الفترة الأخيرة بعد استمرار نزيف النقاط حيث لم يتمكن الفريق من تحقيق الفوز في آخر 5 مباريات في دوري الخليج العربي، واكتفى بحصد 3 نقاط من أصل 15 نقطة، لتأتي الخسارة من الجزيرة في ديربي العاصمة بمثابة «القشة التي قصمت ظهر البعير» وأدت إلى إقالة الجهاز الفني.

وخاض ريجيكامب مع الوحدة منذ توليه المهمة مطلع الموسم الماضي وعلى مدار موسم ونصف 62 مباراة في كل المسابقات، فاز الفريق معه في 35 مباراة وتعادل في 10 وخسر في 17، وتوج مع الفريق ببطولتي كأس السوبر وبطولة كأس الخليج العربي.

6 مدربين

وبإقالة ريجيكامب ارتفع عدد المدربين الذين تم تغييرهم هذا الموسم إلى 6 مدربين بعد 10 جولات من دوري الخليج العربي، حيث كانت البداية بنادي اتحاد كلباء، الذي أقال مدربه البرازيلي فييرا، والاستعانة بالإيطالي فيفاني، وأقال دبا الفجيرة مدربه باولو كاميلي، والاستعانة بالسوري محمد قويض، كما استغنى الوصل عن مدربه الأرجنتيني غوستافو كنيروس، وعيّن المدرب الوطني مساعده حسن العبدولي بديلاً عنه، وأقال نادي شباب الأهلي، مدربه التشيلي خوسيه سييرا، وعيّن الأرجنتيني رودولفو أروابيانا مدرب الوصل في الموسم الماضي بديلاً عنه، فيما رحل الهولندي ميشيل كايزر عن الجزيرة وفضل الانتقال إلى سبورتنغ لشبونة البرتغالي، قبل أن تتم الإطاحة بريجيكامب آخر المغادرين لدورينا.