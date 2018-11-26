«الزعيم» يقترب من القمة

المصدر: كلباء - علي الظاهري

رسمت مباراة كلباء والعين في الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، البسمة على وجوه العيناوية، بعد العودة بانتصار ثمين 2 - 1، يعزز تقدم الفريق في سباق الصدارة، رغم الأداء غير المقنع، حيث كانت النقاط الثلاث كفيلة برفع رصيده إلى 22 نقطة، جعلته قريباً من قمة الدوري، وتقليص الفارق بينه وبين المتصدر الشارقة صاحب الـ 24 نقطة، فيما واصل «النمور» نزيف النقاط، بعد تجمد رصيدهم عند 11 نقطة.

وفي المقابل، لم يتذوق فريق اتحاد كلباء حلاوة الفوز نحو 60 يوماً، منذ آخر انتصار في الجولة الرابعة، حينما هزم النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وما زال البحث جارياً عن انتصار رابع في البطولة يُنهي حالة الخصام ، ويسهم في تعزيز طموحات البقاء في دوري المحترفين، ورغم الخسارة من العين، إلا أن «النمور» قدموا أداء مميزاً أمام حامل اللقب .

صعوبة

أكد زوران مدرب العين، أن الأهم هو الخروج بنقاط الفوز الثلاث، رغم العرض غير الجيد، الذي قدمه الفريق أمام اتحاد كلباء، وقال: إن «الزعيم » انتزع الفوز بصعوبة، نتيجة أسباب عدة، أبرزها وجود غيابات في قائمة الفريق، بعضها نتيجة الإصابات، مشيراً إلى أن المنافس يمتلك مهاجمين على مستوى عالٍ، شكلوا خطورة في العديد من الفترات خلال اللقاء.

وعن تخفيف الضغط على هجوم العين بعد دخول اللاعب حسين الشحات، قال زوران إن مشاركة الشحات في الشوط الثاني، متفق عليه قبل المباراة، حيث إن اللاعب لم يشارك في التدريبات السابقة، ما صعب مهمة اللعب لمدة 90 دقيقة، لافتاً إلى أنه خطط في الدفع بالشحات عند ملاحظة تراجع مستوى اتحاد كلباء في المباراة، لا سيما أن اللاعب يمتلك مهارات عالية، من شأنها صنع الفارق في الفترة الأخيرة من عمر اللقاء.

وأضاف: التفكير ينصب على المباراة المقبلة أمام دبا الفجيرة، خاصة أن الفريق سيفتقد جهود عدد من اللاعبين، أبرزهم إسماعيل أحمد وعامر عبد الرحمن بسبب الإصابة، إلى جانب محمد عمر عبد الرحمن، الذي يمر بظروف صحية.

لاعبون مميزون

وفي المقابل، قال الإيطالي فابيو فيفياني مدرب اتحاد كلباء، إنه راضٍ عن أداء الفريق، رغم الخسارة أمام العين، وأضاف: إن اللعب يبدو مختلفاً أمام فريق بحجم العين، كونه يمتلك لاعبين من الطراز الرفيع، قادر كل واحد منهم على حسم المباراة، وهذا ما حصل في النهاية، حيث استطاع المنافس خطف الفوز.

وتابع: فريقي قدم مباراة كبيرة، تمكن من العودة إلى المباراة، وكان قاب قوسين أو أدنى قادر على الفوز والتسجيل بعد التعادل، إلا أن هذا هو حال كرة القدم، حيث لعبنا أمام فريق بطل، والأهم هو المحافظة على نفس الرتم والروح أمام بني ياس في الجولة المقبلة.

وأكد فيفياني ثقته الكبيرة في كتيبة النمور في تحقيق الهدف الأهم، وهو البقاء في الدوري، وفقاً للمستوى والأداء المميز للفريق، الذي لا يعكسه عدد النقاط المحصود حتى الآن، مضيفاً أن الاستمرار على نفس النهج، يعتبر حافزاً ودافعاً لكسب مزيد من النقاط خلال مشوار الفريق في الفترة المقبلة.

استثمار

وأشار فيفياني إلى أن فريقه حرص على انتظار واستثمار الفرص في البداية، من أجل التسجيل، خاصة أنهم واجهوا فريقاً يهوى اللعب في المساحات، ما تطلب زيادة عملية التماسك والربط، لافتاً إلى أنه يحرص على مراقبة كل فريق قبل مواجهته لوضع الخطة المناسبة.

وعن اقتراب عدد من الفرق المنافسة، أبرزها فريق الإمارات، الذي حصد آخر فوز على حساب الفجيرة، ووصل إلى النقطة الثامنة، رد مدرب اتحاد كلباء، أن الأهم هو التركيز والتفكير على المدى البعيد، حتى الجولة الأخيرة من البطولة، وفترة الانتقالات تحصل تغييرات كثيرة، خاصة أن هذا الموسم سيشهد توقفاً طويلاً لمدة تبلغ نحو 45 يوماً، منوهاً بأن الأهم هو التركيز في المباراة المقبلة، بعيداً عن أي حسابات أخرى.





استحقاقات أهم

أكد زوران ماميتش مدرب العين، أن الوقت مبكر للحديث عن البطولة الآسيوية، وقال: قرعة دوري أبطال آسيا، وضعت العين في أقوى مجموعة، وأمامنا استحقاقات أهم، أبرزها كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس العالم للأندية، وبطولة دوري الخليج العربي، ولكل حادث حديث حتى ذلك الحين.