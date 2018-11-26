أبو الشوارب: سنتخذ القرارات المناسبة للنصر

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أثار تعادل النصر مع نظيره بني ياس أول من أمس، لحساب الجولة العاشرة غضب الجماهير النصراوية، التي أطلقت حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تطالب فيها الإدارة بإقالة المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش لعدم قدرته على انتشال الفريق من وضعيته الصعبة في جدول الترتيب وتحمله مسؤولية كامل النتائج السلبية، حيث لم يحصد العميد تحت قيادته إلا 3 انتصارات فقط مقابل 3 تعادلات و4 هزائم، محققاً المركز السابع من 10 مباريات.

مطلب جماهيري

ورداً عن مطالبة الجماهير بإقالة المدرب، أكد عبد الرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة الكرة أنه سيتم اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الفريق في الوقت المناسب، وبعد انتهاء مرحلة التقييم بنهاية الدور الأول.

بيان نصرواي

ونشر النصر بياناً رسمياً على موقعه تضمن كلمة لأبو الشوارب جاء فيه ما يلي: «يطيب لي أن أُعرب عن خالص شكري واعتزازي وكل الأخوة أعضاء مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، لما يُقدمه جمهورنا الكريم من دروس في الوفاء والإخلاص لنادينا العريق، وتبقى مساندتهم ودعمهم للفريق الأول لكرة القدم في كل الملاعب محل تقدير واهتمام من إدارة النادي لكونها حافزاً كبيراً للاعبينا في تقديم الأفضل والسعي دائماً نحو الفوز».وقفة وفية

وأضاف البيان: نحن إذ نُثمن وقفة جماهيرنا الوفية، نؤكد للجميع أن مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم منذ اليوم الأول لتكليفه وضع في مقدمة اهتماماته عودة العميد مُجدداً إلى وضعه الطبيعي بين أندية الصدارة، كما يبذل أعضاء المجلس قصارى جهدهم في تقديم كل أشكال الدعم والمساندة من أجل ظهور فريقنا الأول لكرة القدم بالشكل اللائق باسم وتاريخ نادينا العريق.

تقييم العمل

وختم البيان النصراوي: في إطار هذه السياسة يقوم مجلس الإدارة بصفة مستمرة بتقييم عمل الجهاز الفني للفريق الأول وتقييم نتائجه بشكل موضوعي، كما سيقوم المجلس عقب نهاية الدور الأول من بطولة دوري الخليج العربي الذي شارف على الانتهاء بتقييم مسيرة الفريق ونتائجه منذ بداية الموسم، ونؤكد أننا لن ندخر جهداً في اتخاذ كل القرارات التي تصب في مصلحة الفريق وتضمن عودته سريعاً إلى منصات التتويج، وهو الأمر الذي سيُسعد دون شك كل من ينتمي لهذا الكيان الكبير.