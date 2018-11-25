الوحدة يعلن رسمياً إقالة ريجيكامب

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الوحدة رسمياً إقالة المدير الفني للفريق الأول الروماني لورينت ريجيكامب وتوجيه الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق على مدار موسم ونصف.

وأصدرت الشركة بياناً أكدت فيه أنه تم الاجتماع مع مدرب الفريق الأول ريجيكامب صباح اليوم الأحد ومناقشة النتائج السلبية الأخيرة للفريق في مسابقة دوري الخليج العربي، وأن الطرفين اتفقا أن هذه النتائج لا ترقى إلى الإمكانيات التي تم توفيرها للفريق، مؤكدين على ضرورة إحداث تغيير وبث روح جديدة بعد التراجع في الآونة الأخيرة لاسيما وأن النادي قد خطط للمنافسة على بطولات الموسم كافة وفقاً للإمكانيات المتوفرة، خاصة بعد حصوله على بطولة السوبر في مستهل الموسم الرياضي الحالي.



وأضاف:" تقدمت شركة الوحدة لكرة القدم بالشكر للمدرب على الفترة التي قضاها في تدريب الفريق مقدرين جهوده وجهود جهازه الفني المعاون وعلى البطولات التي حصل عليها الفريق أثناه توليه المهمة".



وبدوره تقدم المدرب ريجيكامب بالشكر إلى مجلس الإدارة والجهاز الإداري واللاعبين على الفترة التي قضاها معهم متمنياً التوفيق للفريق في المرحلة المقبلة.



وأكدت شركة الوحدة لكرة القدم أنها تدرس البحث عن المدير الفني الجديد، وأنه لم يتم الاستقرار على أي أسم وما يتم تداوله من أسماء حالياً لا صحة له.



وبرزت العديد من الأسماء خلال الساعات القليلة الماضية لخلافة ريجيكامب في قيادة الوحدة منها الهولندي هينك تين كات مدرب الجزيرة السابق، ومهدي علي مدرب المنتخب الوطني السابق.