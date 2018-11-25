العين يواصل مطاردة الصدارة وخماسية لشباب الأهلي في الظفرة

المصدر: متابعة: عدنان الغربي، علي الظاهري، وأحمد عيسى

واصل فريق العين مطاردة قمة دوري الخليج العربي لكرة القدم بفوزه على اتحاد كلباء بشق الأنفس 2- 1 بالجولة العاشرة، ليرتفع رصيد «الزعيم» إلى 22 نقطة متساويا مع الجزيرة وبفارق نقطتين عن الشارقة ،محتفظاً بالمركز الثالث. سجل للعين بيرغ وشيوتاني في الدقيقتين 41 و89، ولكلباء توبار في الدقيقة 54.



وفاز شباب الأهلي على الظفرة 5 ـ 0 ، سجل الأهداف، لوفانور هدفين «ق 2 و14»، وجامين ايوفي«ق 57» وماورو ديز من ركلة جزاء «ق 60»، والبديل أحمد خليل الذي عاد لمعانقة الشباك بهدف رائع بالدقيقة 78، رفع الأهلي رصيده إلى 19 نقطة محافظاً على مركزه الرابع، وبقى الظفرة بـ9 نقاط بالمركز 12 .



واكتفى بني ياس والنصر بالتعادل السلبي ووصل بني ياس إلى 11 نقطة والنصر إلى 12 نقطة، وتختتم الجولة اليوم بلقاء الوصل وعجمان، وقرر نادي الوصل فتح مدرجات الدرجة الثانية لجماهيره بالمجان.