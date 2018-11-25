65 % : الشارقة بطل الشتاء

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

توقع 65% من المشاركين في استطلاع «البيان»، أن ينال الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة لقب بطل الشتاء مع اقتراب نهاية الدور الأول لدوري الخليج العربي، مقابل 35% توقعوا تراجع الشارقة عن القمة. ونجح «الملك» أول من أمس في التغلب على دبا الفجيرة بنتيجة 3- 2، ليتمسك بصدارة الدوري التي يحتلها برصيد 24 نقطة، بفارق نقطتين عن الجزيرة، الذي يحتل مركز الوصافة برصيد 22 نقطة.

وأحرز «الملك» 7 انتصارات في 10 جولات، وتعادل في 3 مباريات، وبسجل خالٍ من أي هزيمة.

وطرحت «البيان» في استطلاعها الأسبوعي سؤالاً على جمهورها مفاده: «هل تتوقع أن ينال الشارقة لقب بطل الشتاء؟ فجاءت النتائج السابقة طبقاً لنتائج الاستطلاع المنشور على موقع الصحيفة الإلكتروني.

ولم تختلف النسب في نتائج الاستطلاع على «فيسبوك»، حيث أيد 63% نيل الشارقة لقب الشتاء ، مقابل 37% أكدوا تراجع الملك في ترتيب الدوري عن الصدارة .

وفي «تويتر»، اتفق 61% على أن الشارقة قادرة على مواصلة طريقة، منهياً الدور الأول في القمة، في حين رفض 39% تلك المقولة.

توقع عبد الله موسى حارس منتخبنا السابق، وأحد لاعبي «الأبيض» في مونديال 1990، أن يتوج الشارقة بطلاً لكأس الشتاء .

قال موسى: لا يوجد ما يمنع من تتويج الشارقة بطلاً للشتاء، مع بقاء أسابيع قليلة فقط على نهاية الدور الأول للدوري ، فالشارقة يملك إمكانات كبيرة متميزة، ويقدم كرة جميلة، وليس لديه أي مشاكل فنية أو بدنية، ويملك ذخيرة مميزة من اللاعبين المواطنين والأجانب.