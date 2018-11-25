مواجهات قوية في قبل نهائي بطولة أدنوك اليوم

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

تشهد دورة أدنوك، ومجموعة شركاتها المقامة بصالة مدرسة الاتحاد النموذجية بمنطقة البطين في أبوظبي، ضمن فعاليات ومبادرات عام زايد 2018 الرياضية المجتمعية على مستوى الدولة، اليوم انطلاقة منافسات الدور قبل النهائي في منافسات خماسيات كرة القدم، الكرة الطائرة السلة وكرة اليد بلقاء مثير، يجمع بين أدنوك الرئيسة وأدنوك البرية، والذي يحمل الكثير من الذكريات في مشوار الدورة، التي بلغت عامها الـ 23، وتجمع الجولة الثانية من منافسات الليلة بين شركتي أدنوك للحفر وأدنوك للغاز الطبيعي المسال.

وتحدد بعد غد موعداً لمباراتي تحديد المركزين الثالث والرابع للدورة، فيما تقام المباراة النهائية لدورة أدنوك ومجموعة شركاتها مساء يوم الأربعاء المقبل.

وكانت مباريات الجولة الختامية من الدور التمهيدي شهدت فوز أدنوك للتوزيع على أدنوك للتكرير بالنتيجة الإجمالية 10- 6 بعد أن فازت أدنوك للتوزيع في منافسات كرة اليد 16- 9، وفي السلة34 - 32 وفي الكرة الطائرة بشوطين لشوط، فيما فازت التكرير في كرة القدم 4 - 2، وفي المواجهة الثانية نجحت أدنوك للحفر في كسب مبارياتها أمام أدنوك للأسمدة بنتيجة 12 - 4 وبفوزها في كرة القدم 3 - صفر، وفي السلة 61 - 22، وفي كرة اليد 25 - 8، وفي الكرة الطائرة بشوطين نظيفين.

وشارك في إدارة المباريات أطقم حكام من الاتحادات المعنية الذين تم تكليفهم بإدارة مباريات الدورة وهم هاني الهنائي وعبد الغني زيدان«كرة القدم» ويوسف عيد وعماد عبد المنعم والمسجل أحمد حسين «كرة اليد»، محمود رشاد وحمدي قميزو، وعبير فؤاد «كرة السلة»، إسماعيل النجار وأحمد يوسف وهدية محمد «الكرة الطائرة»، وفي التسجيل جمال الجمال والميقاتي يوسف هارون.