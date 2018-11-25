مستقبل ريجيكامب مع الوحدة على المحك

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

بات مستقبل الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة على المحك مع «العنابي»، بعد أن تواصلت نتائج الفريق السلبية في دوري الخليج العربي وللمباراة الخامسة على التوالي التي لم يحقق فيها الفريق أي فوز، بخسارته مساء أول من أمس أمام الجزيرة بهدفين مقابل هدف في ديربي العاصمة على استاد آل نهيان، ولم يتذوق الوحدة طعم الفوز في آخر 5 مباريات، إذ حصد الفريق 3 نقاط فقط من أصل 15 نقطة بتعرضه للخسارة في مباراتين أمام الظفرة والجزيرة والسقوط في فخ التعادل أمام النصر وشباب الأهلي والفجيرة، وهي ثاني أطول سلسلة من عدم الانتصار للوحدة بعد موسم 2013-2014 الذي شهد عدم فوز الفريق في 7 مباريات متتالية. وقال ريجيكامب في تصريحاته عقب الخسارة:«لا أخشى الإقالة، أعلم أنه أي شيء قد يحدث، هذه هي الحياة، أقوم بعملي وأتحدث دائماً مع اللاعبين، ونحاول دفع أنفسنا قدر الإمكان للعودة للانتصارات، عندما وقعت عقدي مع النادي أعلم أنه قد يصدر أي قرار، لا أخشى من هذا الأمر، وأحاول القيام بعملي».

أسباب

وعن أسباب الخسارة وعدم تمكن الفريق من تحقيق أي فوز للمباراة الخامسة على التوالي أوضح:«لا أفهم لماذا لا نستطيع الفوز رغم أنه يتاح لنا الفرص أمام مرمى المنافسين، التركيز واللعب من القلب مطلوب، كما أن المنافس وصل لمرمانا بسهولة، لاعبو الجزيرة لعبوا بروح أكثر منا وهو ما يفرض علينا التفكير في ذلك واللعب بروح أعلى، الآن نبتعد عن الصدارة بفارق 9 نقاط ولكننا لن نستسلم وسنذهب للمباراة المقبلة أمام عجمان من أجل الفوز».

وأضاف:«لإيجاد الحلول لابد أن يركض اللاعبون بدون كرة، وأن يعلموا أن كرة القدم ليست فقط عندما تستحوذ على الكرة وإنما عندما تفقدها أيضاً». وعما إذا كان الفريق يعاني من مشاكل من الناحية النفسية والذهنية قال:«لا أعتقد أن اللاعبين غير جاهزين من الناحية النفسية، ولكن التركيز لابد أن يكون أعلى من ذلك لأنه في كل مباراة نصنع الفرص إلا أننا نستقبل أهدافاً بطريقة سهلة وبسبب أخطاء من جانبنا، في الوقت الحالي لا أستطيع التحدث عن اللاعبين لأنني مطالب بحمايتهم».

سعادة

من جهته أبدى داميان هيرتوج مدرب الجزيرة والذي يقود الفريق مؤقتاً عقب رحيل الهولندي كايرز، سعادته بفوز فريقه وردة فعل اللاعبين رغم الظروف التي مر بها الفريق برحيل المدير الفني، وقال:«تاريخ 23 نوفمبر سيكون تاريخاً مميزاً بالنسبة لنا لأننا نجحنا في كسر عقدة عدم الفوز على الوحدة في آخر 5 سنوات، كنا نعلم أننا سنواجه فريقاً جيداً يملك الهجوم الأقوى في الدوري، ولذلك فالفوز مهم للغاية».

وأضاف هيرتوج:«اللاعبون أظهروا روحاً قتالية وجهداً كبيراً وحافظوا على تركيزهم طوال المباراة، وبالتأكيد نحن نستحق هذا الفوز قياساً بما قدمه الفريق». وشدد داميان على أن الفوز لم يكن سهلاً على الوحدة، مشيراً إلى أنه حلل أداء العنابي جيداً ووضع الاستراتيجية المناسبة للمباراة، والتنفيذ المتقن للخطة من جانب اللاعبين كان وراء الفوز. وأبدى داميان حزنه على خسارة الفريق لنجمه علي مبخوت في المباريات المقبلة بعد حصوله على البطاقة الحمراء، وقال:«طرد مبخوت خسارة كبيرة بالنسبة لنا، لم أشاهد الحالة، ولكننا نحترم قرارات الحكم ومساعدي الفيديو، وسيكون علينا التعامل مع غياب مبخوت والتفكير في كيفية تعويض لاعب مهم مثله في المباريات المقبلة».

فخر

أوضح داميان هيرتوج أنه فخور باللاعبين ليس في تلك المباراة فقط، وإنما على مدار الأسبوع بالكامل بعد رحيل المدرب السابق كايزر مشيراً إلى أنه يحترم اختياراته بعدما قدم عملاً مميزاً.

تطوير

سياني: الفوز يعود للمنظومة الجماعية

أكد الكاميروني سيباستيان سياني لاعب الجزيرة، أن فوز فريقه لم يأتِ بمجهود فردي لأحد اللاعبين، وإنما بفضل المنظومة الجماعية للفريق ككل، مشيراً إلى أن الفضل لا يعود له فقط في الفوز وإنما لجميع لاعبي الفريق. وقال: «دخلنا المباراة من أجل الفوز وحققنا ثلاث نقاط غالية، ونتطلع دوماً لنكون الفريق الأفضل في الدوري، وسنسعى لمواصلة الأداء الجيد وتطوير مستوانا». وأضاف: «رغم رحيل المدرب إلا أن مساعده يقوم بعمل جيد، ونحن نفكر في كل مباراة على حدة، وليس فيمن يعتلي الصدارة أو يتذيل الدوري في الوقت الحالي، بل نركز على أنفسنا فقط وكيفية تقديم أفضل مستوى».

مراكز

تيغالي: المنافسة صعبة حالياً

أوضح الأرجنتيني سيباستيان تيغالي مهاجم وهداف الوحدة، أن المنافسة على لقب دوري الخليج العربي صعبة في اللحظة الحالية بالنظر إلى تراجع أداء ونتائج الفريق، ولكن ربما بعد 6 أو 7 جولات قد تتغير المراكز ويعود الفريق للمنافسة، مؤكداً ضرورة مواصلة القتال والاستمرار في القرب من المقدمة، رغم فارق النقاط الذي وصل إلى 9 مع المتصدر. واعتبر تيغالي أن الجزيرة لم يفعل الكثير للفوز بعد أن استغل أخطاء فريقه، وأحرز هدف الفوز في الشوط الثاني، مشيراً إلى أن الوحدة لم يحالفه التوفيق وأهدر فرصاً عدة للتسجيل. وأضاف: «كنا نتطلع للفوز في الديربي، وأعتقد أننا لعبنا جيداً وقدمنا أداء أفضل من المباريات السابقة التي تعادلنا فيها، الفريق مطالب ببذل جهد أكبر، ومواصلة العمل للعودة إلى المسار الصحيح».