الوصل وعجمان.. تصحيح المسار

المصدر: دبي - عزالدين جاد الله، عجمان - ياسر قاسم

يحل فريق عجمان ضيفاً على الوصل في السابعة والنصف من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي الذي يعاود الدوران بعد فترة توقف قاربت الأسبوعين نظراً للقاءات الودية التي خاضها منتخبنا الوطني لكرة القدم الذي يستعد لنهائيات كأس آسيا التي تقام بالدولة مطلع يناير المقبل. وتحمل المواجهة التي تجمع الفريقين عنوان «تصحيح المسار» حيث يتطلع الوصل صاحب الأرض إلى إكرام ضيافة «البرتقالي» وتحقيق النصر بغية قنص النقاط الثلاث ووضعها في رصيده أملاً في الخروج من المركز العاشر الذي يحتله الوصل حالياً برصيد 10 نقاط وتصحيح المسار، في المقابل ينشد عجمان الارتقاء أكثر في الترتيب حيث يحتل حالياً المركز السادس برصيد «13» نقطة. ويدخل الوصل المباراة منتشياً بالتأهل لدور الثمانية الذي حققه في كأس زايد للأندية الأبطال وإقصاء الأهلي المصري من البطولة.

مباراة مهمة

من ناحيته أكد المدرب الوطني حسن العبدولي المدير الفني لفريق الوصل، نسيان فريقه لمباراة الأهلي المصري وعدم التراخي، قائلاً: لقاء الأهلي أصبح من الماضي وعلينا الالتفات إلى مواجهة عجمان في دوري الخليج العربي. وقال العبدولي: أمامنا مباراة مهمة ونسعى لتحسين مركز الفريق في الترتيب العام للبطولة، وأضاف: عجمان من الفرق الجيدة التي نكن لها الاحترام، وهم متفوقون علينا في الترتيب حتى الآن، ولعبنا معهم مباراة منذ فترة في كأس الخليج العربي، وكانت لهذه المباراة إيجابيات وسلبيات، قمنا بدراستها للدخول في المباراة بأقصى درجة من الجاهزية لتحقيق هدفنا.

وعن الغيابات بالفريق، قال: الغيابات في كرة القدم دائماً ما تكون مستمرة، حيث بعد كل مباراة يغيب لاعب أو اثنان أو ربما أكثر للإصابة أو للإيقاف، وفي لقاء الأهلي تعرض خليل خميس إلى كدمة قوية ونحن في انتظار تقرير الجهاز الطبي لمعرفة وضع اللاعب، بالإضافة إلى مجموعة اللاعبين المصابين منذ فترة مثل حمد البلوشي وعبد الله صالح وعلي الأنصاري.

أفضلية

ورغم أفضلية عجمان عن مضيفه الوصل في ترتيب الدوري، إلا أن المهمة تبدو صعبة للفريق «البرتقالي»، لا سيما ومضيفه يتمتع بمعنويات عالية بعد تزايد حظوظه أولاً في التأهل لكأس الخليج العربي ثم انتزاعه بطاقة التأهل العربي على حساب الأهلي المصري الخميس الماضي. واستعد عجمان لمباراة اليوم بسلسلة من التدريبات اليومية مع خوض تجربة واحدة أمام فريق القادسية السعودي، لتعويض الغياب أسبوعين عن اللعب التنافسي، وتبدو صفوف الفريق مكتملة باستثناء حسين عبد الرحمن الذي يتعالج من إصابة خفيفة، وركز الجهاز الفني بقيادة المدرب أيمن الرمادي على تكثيف جرعات التدريب بعقد حصص صباحية ومسائية خلال الأسبوع الماضي تلتها فترة راحة قصيرة ليوم واحد، ثم جاءت المرحلة الأخيرة للاستعداد للمباراة.

تكتيك

وأوضح المدير الفني لفريق عجمان أيمن الرمادي أن مواجهة اليوم أمام الوصل تختلف عن لقاء الفريقين قبل أسبوعين بالكأس، كما أشار إلى أن تكتيك الوصل في آخر مباراة أمام الأهلي المصري يختلف بطبيعة الحال عن مواجهة اليوم في الدوري، مؤكداً أن الوصل يدخل المباراة في معنويات عالية بعد تأهله العربي، وقدم الرمادي التهنئة له بهذا التأهل. وأشار الرمادي إلى أن تركيزه على الأداء والنتيجة معاً في لقاء اليوم، وقال إن العودة من زعبيل بنتيجة إيجابية هدف أساسي وإذا ما تحقق الفوز ونيل الثلاث نقاط يكون الوضع مثالياً لفريقه للتقدم خطوة كبيرة نحو الأمام والأمان، وأكد الرمادي جاهزية جميع اللاعبين لخوض المباراة.