«الصقور».. نقاط الإنقاذ تبدأ من محطة «الذئاب»

المصدر: دبي-علي شدهان

شكلت النقاط الثلاث التي حصدها فريق الإمارات الأول لكرة القدم أول من أمس على ملعبه الخضراوي برأس الخيمة من ضيفه الفجيرة ضمن الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي، خطوة موفقة في طريق إخراج الصقور من وضعهم في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، لتشكل تلك النقاط الثمينة محطة إنقاذ للصقور بدأت تحديداً من محطة الفجيرة «الذئاب».

ورغم أن الفوز لم يُخرج الصقور من المركز الـ 13 في لائحة ترتيب فرق الدوري، إلا أنه أسهم بشكل واضح في إنعاش آمال الفريق الأخضر، وأعطاه زخماً عالياً من المعنويات من المؤمل أن يكون لها دور كبير في المباريات الثلاث المتبقية لفريق الإمارات في الدور الأول للدوري، فيما شكلت الهزيمة، ضربة قوية لطموحات فريق الفجيرة الذي «كان» يمني النفس بفوز يرفع غلته إلى النقطة 15، لكن تلك الأماني ذهبت أدراج الرياح ربما نتيجة تأثر الذئاب بغياب محترفهم الجزائري محمد بن يطو تحديداً.

محطة مفصلية

التونسي جلال القادري مدرب فريق الإمارات، أبدى سعادته الكبيرة بفوز فريقه، واصفاً النتيجة بالمهمة جداً، منوهاً إلى أن المباراة شكلت محطة مفصلية في مسيرة فريقه الذي حرص كثيراً على العمل الجدي من اجل عدم التفريط بنقاطها الثلاث، وتجنب ارتكاب الأخطاء، معترفاً بصعوبة وضع فريقه رغم الفوز، مشدداً على أن اقتناص النقاط الثلاث سوف يسهم وبشكل كبير في زيادة زخم معنويات لاعبي الصقور في المباريات القادمة، مشيراً إلى أن فريقه لعب بثقة في الشوط الأول من المباراة، وتمكن من إحراز هدف السبق، قبل أن يرتكب خطأ وصفه بالساذج في مطلع الشوط الثاني تمكن من خلاله الفجيرة من إدراك التعادل.

تقنية «الفار»

وامتدح القادري أداء جميع لاعبي فريقه، منوهاً إلى أنه منح الثقة لحارس المرمى علي صقر خلال مباراة الفجيرة، مشيداً بزميله احمد الشاجي، منوهاً إلى أن الصقور يملك حارسي مرمى مميزين هما الشاجي وصقر، واصفاً الإنذار الأول الذي حصل عليه لاعبه فهد خلفان الذي نال البطاقة الحمراء لاحقاً للإنذار الثاني، بالقاسي، مبدياً احترامه التام لكل قرارات الحكم، نافياً استفادة الصقور من أي قرار خلال المباراة، خصوصا ما يتعلق بعودة الحكم إلى تقنية «الفار».

تعليق مقتضب

ومن جانبه، اكتفى التشيكي إيفان هاشيك مدرب فريق الفجيرة بتعليق مقتضب بعد انتهاء المباراة، رافضاً التوسع بالإجابة، مباركاً لفريق الإمارات تحقيقه الفوز في المباراة، منوهاً إلى أن لديه أصدقاء كثر في نادي الإمارات، مشيراً إلى أن المنافس يقاتل من اجل ضمان بقائه في الدوري، داعياً إلى إلغاء تقنية «الفار»، في إشارة منه إلى عودة حكم المباراة إلى تلك التقنية لاحتساب الهدف الثاني للصقور، مشيراً إلى أنه يفكر حالياً في إعداد فريقه لمباراته المرتقبة مع الظفرة في الجولة 11 للدوري.

سوء سلوك

وصف ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، الهدف الثالث لفريق الإمارات والذي سجله الفرنسي دياباتي «ق 98»، بأنه ناتج عن سوء سلوك.

وقال: الإمارات دخل المباراة بهدف الفوز، كما هو هدفنا، وهناك أخطاء رجحت كفته، وهدفه الثاني من خطأ واضح، وهدفه الثالث ناتج عن سوء سلوك من لاعبيه، حيث كان هناك لاعب واقع على ارض الملعب، وسوف نرد بالمثل في مباراة الإياب، واللاعب الذي يتعامل بهذه الطريقة ليس محترفاً.