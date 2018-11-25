الشارقة يضع دبا على سكة الخطر

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

وضع الشارقة نظيره دبا الفجيرة على سكة الخطر، بعد أن فك عقدة ملعب الفجيرة، وتمكن لاعبوه ومدربهم العنبري من العودة بالعلامة الكاملة من الساحل الشرقي، بعد الفوز الصعب والمثير على دبا بنتيجة 3-2، ليحافظ الشارقة على موقعه الصداري ويقترب خطوة جديدة من الحصول على لقب بطل الشتاء، إذا قدر له الفوز في الجولات الثلاث المتبقية من عمر الذهاب، بعد أن رفع الملك ولأول مرة رصيده إلى 24 نقطة دون أن يتعرض لأية هزيمة من 10 جولات بالتمام والكمال، وفي المقابل فإن هزيمة دبا أبقت الفريق وحيداً في مركز القاع بأربع نقاط، وربما تكون هذه أسوأ بداية لفريق النواخذة ومدربهم محمد قويض، وإذا لم يتم تدارك الأمور في قادم الجولات قبيل التحول لمرحلة الإياب فإن الضغط سيكون اكثر على اللاعبين وجهازهم الفني ولذلك لابد من صحوة مبكرة قبيل (وقوع الفأس على الرأس) ويندم اللاعبون على مسلسل التفريط في النقاط، ومن غير المعقول أن فريق دبا يحصل على 4 نقاط من مجموع 33 نقطة كانت متاحة على أرضية الملعب.

تخوف العنبري

بدوره بارك المدرب عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة الفوز للاعبي فريقه، وقال: حظ أوفر لدبا الذي قدم مباراة جيدة وكان قريباً من تسجيل هدف التعادل، مشيراً إلى انه كان متخوفاً من أن ينتهي اللقاء على وقع التعادل، وذلك بعد الصحوة التي قام بها الضيوف في الوقت القاتل حيث كان من الصعب العودة مرة أخرى إذا قدر لدبا تحقيق التعادل، لافتاً إلى أن صافرة الحكم نزلت عليهم برداً وسلاماً متمنياً التوفيق للنواخذة في قادم المباريات، خصوصاً وأن الفريق أظهر مستوى مميزاً أمام الملك وفي الجولات الماضية.

دقائق مجنونة

كما تطرق العنبري لسيناريو الدقائق الأخيرة والتي كادت أن تكلفهم الكثير بعد أن تقدمنا بثلاثة أهداف منحت لاعبينا الاطمئنان لكن لاعب دبا فتوحي سجل هدفين من ركلتي جزاء وكان العبء اكثر على خط الدفاع لافتاً إلى أن الأخطاء واردة في كرة القدم ويجب أن نتعلم منها وضرورة تلافيها في المباريات المقبلة. وعاب المدرب على لاعبيه إهدار الفرص السهلة أمام المرمى وكانت الفرصة ماثلة أمامهم للخروج بحصيلة وافرة من الأهداف في الشوط الأول وأعود وأقول إن إهدار الفرص نقطة غير إيجابية في الهجوم، ويجب أن يعود الحس التهديفي للمهاجمين، ويجب أن نأخذ من كل مباراة الإيجابيات والسلبيات ونعمل للأفضل مستقبلا. ودعا العنبري لاعبي فريقه إلى ضرورة تناسي أحداث مباراة دبا والتفكير في لقاء الوصل، والذي أقدم له التهنئة على التأهل لدور الثمانية في كأس زايد.

قويض متفائل

وعلى الرغم من تلقي فريقه للهزيمة الثامنة إلا أن السوري محمد قويض مدرب دبا أبدى تفاؤله بعودة دبا من جديد في دوري الخليج العربي، مشيراً إلى انه لن يسلم الراية البيضاء وسيعمل ما بوسعه من أجل إبقاء دبا مع الكبار هذا الموسم، وعزا المدرب خسارة فريقه لإشهار حكم المباراة للبطاقة الحمراء التي حصل عليها الأردني ياسين البخيت مع نهاية الشوط الأول، منوهاً إلى أن البخيت يعتبر روح وجسم الفريق وفي اعتقادي أن ذات السيناريو تكرر معنا للمباراة الثانية على التوالي، حيث كان الأول أمام عجمان في الجولة الماضية، بعد أن فقدنا لاعباً مهماً وهو احمد خميس في الدقيقة 32، والذي غاب عن مواجهة أول من امس، وجاء طرد البخيت ليزيد الأمور تعقيداً وسنفتقدهما أمام العين في لقاء يوم 29 الجاري بملعب هزاع.

مجازفة

أوضح محمد قويض أنه اتبع أسلوب المجازفة بعد الطرد، والذي أخل بموازين الخطة، مضيفاً «قررت التخلي عن الأسلوب الدفاعي والتوجه نحو الهجوم، مما أثمر تسجيل لاعبينا هدفين عبر ركلتي جزاء، ولم تسعفنا الدقائق لخطف نتيجة التعادل».

أداء

عبد العزيز محمد: «الملك» استحق الفوز

أكد عبد العزيز محمد المشرف على فريق الشارقة أن فريقه استحق الفوز بالنقاط الثلاث، وذلك قياساً على الأداء الذي قدمه أمام دبا رافضاً الحديث عن ركلتي الجزاء، والتي أشار إلى انهما تعودان لتقديرات الحكم، ونحن نحترم رأيه، وأشار محمد إلى أن رجوع الشارقة هذا الموسم وتصدره للمسابقة ليس غريباً على الملك الساعي قدماً إلى مواصلة الانتصارات في قادم الجولات، وعبر عبد العزيز عن سعادته بتألق اللاعب الشاب سيف راشد مع الملك ومع المنتخب، معرباً عن أمله في مواصلة اللاعب سيف وبقية اللاعبين ظهورهم المشرف في كأس آسيا، وفيما يتعلق بالأحداث التي حصلت عقب نهاية المباراة ومناوشات اللاعبين، دعا عبد العزيز كل اللاعبين إلى ضرورة البعد عن السب والشتم، وإلى أن تسود الأخلاق والروح الرياضية عالم كرة القدم.

تسجيل

سيف راشد: مهمتي استغلال الفرص

أكد نجم هجوم الشارقة اللاعب سيف راشد صاحب الهدف الأول في مرمى دبا، أن وظيفته في الخط الأمامي تحتم عليه استغلال الفرص وتسجيل عدد وافر من الأهداف، خصوصاً وأنه يتواجد في مركز مؤثر وبجانب زملائه الأجانب، وأكد راشد أن التراخي لازم الفريق في الوقت الضائع، وذلك لضماننا الحصول على النقاط الثلاث.

صعوبة

جمعة العبدولي: تأثرنا بالطرد

أكد جمعة العبدولي مدير فريق دبا أن دافع النواخذة كان الخروج بنتيجة إيجابية، لكن الطرد أثر علينا كثيراً، بعد أن أصبحنا نلعب شوطاً كاملاً بعشرة لاعبين، وصعّب علينا كثيراً العودة للمباراة، على الرغم من الصحوة المتأخرة للفريق، وأشار إلى أنهم في دبا لم يتعودوا من قبل على ظاهرة الطرد التي باتت تحدث معنا كثيراً.