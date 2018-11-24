الوحدة يعقد اجتماعاً الأحد لبحث مصير ريجيكامب

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

تعقد شركة كرة القدم بنادي الوحدة اجتماعاً صباح الأحد لبحث مصير الجهاز الفني بقيادة الروماني لورينت ريجيكامب، وذلك بعد تراجع نتائج الفريق في الآونة الأخيرة وعدم تمكنه من تحقيق الفوز لـ 5 مباريات على التوالي في دوري الخليج العربي.

وقال أحمد الرميثي، رئيس شركة الوحدة لكرة القدم، إن إدارة الشركة ستعقد اجتماعاً طارئاً صباح الأحد لبحث أسباب تراجع النتائج خاصة بعد الخسارة الأخيرة من الجزيرة في ديربي العاصمة وابتعاد الفريق عن المنافسة، مشيراً إلى أنه على ضوء الاجتماع سيصدر النادي قراره سواء ببقاء المدير الفني أو رحيله.

وتفيد الأنباء أن هناك اتجاهاً قوياً لإقالة ريجيكامب والبحث عن مدرب بديل لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم.