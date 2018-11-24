الوصل يفتح أبوابه مجاناً لجمهور الدرجة الثانية أمام عجمان

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

وافقت إدارة نادي الوصل على طلب مجلس الابتكار والاتصال بالنادي بفتح مدرجات الدرجة الثانية بالمجان أمام جماهير " الإمبراطور" في المواجهة المهمة التي تجمع الوصل بنظيره عجمان غداً ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي.

وتأتي تلك الخطوة كأولى مبادرات المجلس الذي تم تشكيلة بهدف التواصل بين إدارة النادي وجمهور الوصل وطرح الأفكار الإبداعية التي تصب في مصلحة النادي.

وقال الوصل عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": بمناسبة التأهل إلى دور الـ8 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، وبناءً على طلب من مجلس الابتكار والاتصال قررت إدارة النادي فتح مدرجات الدرجة الثانية بالمجان لجماهير الإمبراطور خلال المباراة القادمة مع فريق عجمان في بطولة الدوري والمقرر إقامتها غداً الأحد في تمام السابعة والنصف مساءً.

وأضافت:"بمناسبة التأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال وتشجيعاً لجماهير النادي، قررت إدارة النادي تخفيض سعر قميص الفريق الأول الذي يباع في متجر النادي من 280 درهماً إلى 200 درهم بداية من مساء اليوم وحتى يوم غد الأحد.