الحمرية والعروبة 6 من 6 في دوري الدرجة الأولى

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

انفرد فريق الحمرية بصدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بفوزه على التعاون في عقر داره 3 - 0، في افتتاح الجولة الثانية، وتساوى فريق العروبة في الرصيد نفسه، العلامة الكاملة، «6 من 6» بفوزه على الذيد 2 -1، وجاء ثانياً بفارق الأهداف عن الحمرية.

جاءت مباراة الحمرية والتعاون من طرف واحد تقريباً وسجل الثلاثية محمد ناصر«هدفين» والفرنسي كامل شافني وجاءت الأهداف في الدقائق 12،19،59، ورفع الحمرية رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين واستمر رصيد التعاون نقطة.

وفي ملعب الذيد نجح العروبة في العودة بالثلاث نقاط، بالفوز 2 - 1 رغم أنه لعب بعشرة لاعبين بعد طرد حسن راشد في الدقيقة 13، أحرز المغربي ياسين الصالحي هدفي العروبة في الدقيقتين 38،48 وسجل للذيد إبراهيم قمبر «ق 90+3».

واستعاد حتا نغمة الانتصارات وتغلب على مصفوت 3 - 1 سجل الثلاثية لوان وماهر جاسم وعدنان حسين في الدقائق 25،53،56، ولمصفوت محمد بن حمودة «ق 58» وبهذا الفوز وضع حتا أول 3 نقاط في رصيده واستمر مصفوت بلا نقاط.

وتختتم الجولة اليوم بمباراتين تجمع الأولى العربي مع مسافي، ودبا الحصن مع خورفكان في ديربي الساحل الشرقي.