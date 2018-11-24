4 تعادلات تضع الوصل في ربع نهائي كأس زايد

المصدر: دبي - عز الدين جاد الله

قادت 4 تعادلات فريق الوصل للتأهل لدور الثمانية لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، وكان آخرها أول أمس أمام الأهلي المصري في إياب دور الستة عشر للبطولة في ملعب زعبيل بدبي بنتيجة 1-1، ليضع الوصل «ممثل الإمارات الوحيد» قدماً في الدور ربع النهائي في البطولة عن جدارة واستحقاق.

وصعد نادي الوصل للدور الستة عشر على حساب نادي الاتحاد السعودي بعد أن تعادلا في لقاء الذهاب على ملعب نادي الاتحاد 1-1، و تعادلا في لقاء العودة على ملعب نادى الوصل 0-0، وصعد الوصل بقاعدة احتساب الهدف خارج الديار بهدفين، لتوقعه القرعة في مواجهة الأهلي المصري، حيث نجح الوصل في تحقيق تعادل ثمين أمام الأهلي في لقاء الذهاب بمدينة برج العرب بالإسكندرية 2-2، والتعادل الرابع مجدداً مع الأهلي في لقاء الإياب بنتيجة 1-1.

وعاش جمهور الوصل والإمارات فرحة غامرة أول من أمس بعد أن تمكن «الإمبراطور» من الإطاحة بنادي القرن من البطولة، وخطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائي، متطلعاً إلى إكمال مشواره فيها بنجاح، خصوصاً وأن «ممثل الوطن» وجد الدعم والمساندة من جمهور الدولة ومن شخصيات رياضية معروفة، حرصت على حضور المباراة لمساندة ومؤازرة «الإمبراطور» وحث الجمهور على الحضور.

دعم ممثل الوطن

من ناحيته أكد الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم السابق، أن حرصه على الحضور إلى مدرجات الوصل لمتابعة المباراة كأي مواطن إماراتي جاء ليدعم ممثل الوطن الوحيد في البطولة التي تحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع، وهو اسم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأن الوقوف خلف ممثل الوطن واجب على الجميع.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان الذي حرص على الاحتفال مع جمهور الإمارات عقب نهاية المباراة والإعلان عن تأهل الوصل متوشحاً بالشال الأصفر «للإمبراطور» إن اللون الأصفر هو لون كل الإمارات بعد تأهل الوصل، ونبارك لشعب الإمارات ولجمهور الفهود التأهل لدور الثمانية لبطولة كأس زايد.وأضاف: «إن لاعبي الوصل غرسوا فينا الأمل بعد أن احرزوا تعادلاً ثميناً في لقاء الذهاب أمام الأهلي المصري وقدموا في لقاء الإياب أداء طيباً، واستحقوا التأهل عن جدارة واستحقاق ونقول لهم: «بيضتم الوجوه»». وقال: «إن الجميع مطالب بدعم الوصل في مشواره في البطولة، ويخيل لي أن بعض المقاعد كانت خالية وإن شاء الله تمتلئ في المواجهات المقبلة».

حافز وأمل

وأضاف الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان: «إن نجاح الوصل في التأهل لدور الثمانية أشعرنا جميعاً بالسعادة، وأعطانا حافزاً وأملاً في أن تستمر فرق الإمارات في مقارعة الفرق الكبرى في وطنا العربي». وقال: «نشكر جمهور الوصل وجمهور الإمارات الذي حرص على الحضور للمدرجات لتقديم الدعم للفريق، وكذلك نشكر اللاعبين الذين قدموا مردوداً طيباً وكانوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم»، مشيراً إلى أن لاعبي «الإمبراطور» خاضوا مباراة صعبة أمام الأهلي المصري الشقيق الذي قدم مباراة قوية، والكلمة الأخيرة في أرضية الملعب والله سبحانه وتعالى وفقهم. أضاف: «مثل هذه المباريات تتمثل بالصعوبة ويكون هناك تحفظ من المدربين، ففي لقاء الإسكندرية تعادل الفريقان 2-2، والوصل يريد أن يحافظ على مكاسبه والأهلي يريد أن يسجل وبعد أن سجل الأهلي ظن أنه سيتأهل وحدث نوع من التراخي، مما أعطى لاعبي الوصل دافعاً كبيراً للتقدم ومعادلة النتيجة». وقال: «أتصور أن الانفراد الذي ضاع كان من شأنه أن يغير نتيجة المباراة».

دعوة

دعا الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم السابق جمهور الإمارات إلى مساندة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في مشاركته في نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها الدولة مطلع يناير المقبل.

دعم

تركي آل الشيخ يهنئ الوصل

نقل طلال آل الشيخ مدير بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، تهنئة تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بتأهل «الإمبراطور» لدور الثمانية، للاعبي الوصل بعد انتهاء المباراة، متمنياً بلوغ الوصل الأدوار النهائية للبطولة. وقال طلال آل الشيخ: «لقد رفعتم الرؤوس وأثبتم أنكم قادرون على تحقيق الفوز على أي فريق، إذا ما ضاعفتم الجهد وتعاونتم مع الأجهزة الفنية، وأكدتم علو كعب كرة القدم الإماراتية».

وانهالت التهاني على نادي الوصل عقب الإعلان عن تأهله لدور الثمانية من أندية الدولة عبر الحسابات الرسمية للأندية على شبكات التواصل الاجتماعي، ومن لجنة دوري الخليج العربي، ونادي الشارقة. دبي - البيان الرياضي

نهاية

الأهلي يقيل كارتيرون على خلفية الوداع

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، إقالة المدير الفني للفريق الأول باتريس كارتيرون، ومدرب الأحمال، مايكل ليندمان، كما قرر المجلس تكليف الكابتن سيد عبد الحفيظ قائمًا بأعمال مدير الكرة، وتكليف الكابتن محمد يوسف مديرًا فنيًا مؤقتًا للفريق الأول، لحين إتمام التعاقد مع مدير فني، وطاقم جهاز جديد للفريق الأول، ونشر الموقع الرسمي للأهلي قرار الإقالة.

ويأتي القرار على خلفية وداع الأهلي لبطولة كأس زايد عقب تعادله مع الوصل 1-1، وخسارة دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي 4-3 في مجموع المباراتين.

ويأتي قرار الإقالة متوافقاً مع رغبة جمهور القلعة الحمراء الذي أبدى استياءه من أداء الأهلي المصري. دبي - البيان الرياضي

حسن طالب: تجاوزنا العقبات وحققنا المراد

أكد حسن طالب عضو اللجنة الفنية لشركة كرة القدم بنادي الوصل أن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة أمام منافس قوي بحجم الأهلي المصري، ونجحوا في تجاوز العقبات التي واجهتهم وهي الجهد والتعب وضغط المباريات، وحققوا المراد.

وقال:«نحمد الله على التأهل ونشكر اللاعبين الذين لم يقصروا وبذلوا الجهد والعرق وكانوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأدوا ما عليهم طوال التسعين دقيقة ليحققوا الهدف المنشود منهم ويبلغوا مرحلة جديدة من البطولة الغالية على قلوب الجميع، كما نشكر الجمهور الذي حرص على دعم ومساندة الفريق والذي يستحق الفرحة وأن نقدم لهم شيئاً يسعدهم، والحمد لله لم نخذلهم وقدمنا مباراة نالت الإشادة والإعجاب، ونشكر كذلك جمهور الأهلي المصري الذي أكسب اللقاء نكهة خاصة».

احترام المنافس

وأضاف:«الأهلي المصري فريق عريق وقدم مباراة رائعة، ووداعه لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال لا ينتقص من قدر» نادي القرن«المعروف ببطولاته وإنجازاته، واحترمنا الخصم في لقائنا به، واحترام الفريق المنافس من الأشياء المهمة لتحقيق نتيجة إيجابية والحمد لله نجحنا في ذلك، ونحمد الله على التأهل».

ورفض طالب الحديث عن المرحلة المقبلة لمشاركة الوصل في دور الثمانية، مشيراً إلى أن لكل مرحلة وقتها وعلى الفريق أن يركز فيما هو آت، إلا أن الأدوار القادمة ستكون المنافسات فيها أقوى بلا شك مما سبق.

سليم عبد الرحمن: التأهل يمنح كرة الإمارات جرعة تفاؤل

عبر سليم عبد الرحمن مساعد مدرب منتخبنا الوطني الأول عن سعادته، بتأهل فريقه الوصل لدور الـ٨ من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال بالتعادل وإقصاء الأهلي المصري صاحب التاريخ الكبير والعريق عن البطولة، وقال إن التأهل وراءه عمل إداري وفني يتواكب مع قيمة وأهمية المباراة، وجهد كبير من اللاعبين سواء في مباراة الذهاب أو الإياب، ويمنح كرة الإمارات جرعة معنوية خلال الفترة المقبلة خاصة ونحن مقبلون على المشاركة في نهائيات كأس آسيا والتي ستقام في الإمارات مطلع العام المقبل.

وأشاد سليم عبد الرحمن بالعمل الفني الكبير الذي قدمه الكابتن حسن العبدولي، الذي أحسن التخطيط للمباراة وحسن التعامل مع مجرياتها من خلال تكتيك متميز، حيث نجح الفريق في امتصاص الحماس الأهلاوي في بداية المباراة ودانت له السيطرة الميدانية، ولم يتأثر سلباً بهدف البداية للضيوف، وسيطر على مجريات اللعب بعده، حتى سجل هدف التعادل الذي حجز تذكرة التأهل للدور ربع النهائي للبطولة في إنجاز يحسب للجميع، وقال إن هذا الأداء القوي من شأنه أن يحسن ويحفز اللاعبين لمواصلة هذا الأداء القوي والروح القتالية داخل الملعب خلال منافسات دوري الخليج العربي وتحسين ترتيب الفريق.

وأشاد سليم عبد الرحمن بالدعم الجماهيري الكبير خلال المباراة مما كان له الأثر الكبير في رفع معنويات اللاعبين طوال زمن المباراة، وقال أتمنى أن يتواصل الحضور الجماهيري خلال منافسات دوري الخليج العربي من أجل تشجيع اللاعبين وزيادة حماسهم سعياً لتحسين مركزهم في جدول الترتيب.