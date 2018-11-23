لجنة عليا لدعم الأبيض في كأس آسيا

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

بمباركة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات لكرة القدم، تم تشكيل لجنة عليا لدعم المنتخب الوطني الأول للكرة برئاسة معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، والمهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد كرة القدم، ومحمد بن ثعلوب الدرعي نائبين للرئيس.

وتقوم اللجنة بالإشراف على المنتخب الوطني لكرة القدم خلال الفترة المقبلة وتقديم الدعم المطلوب وتوفير كل عناصر النجاح له، حيث يستعد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019». ويأتي تشكيل اللجنة لتوفير كل أسباب النجاح للمنتخب وتسهيل مهمته في البطولة الآسيوية.

كما تم تشكيل لجنة تنفيذية للمنتخب الوطني، برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة وعضوية كل من هشام الزرعوني وراشد الزعابي وحسن عبدالوهاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد والدكتور حسن سهيل وعبدالحميد المستكي وعبدالله علي الشامسي أعضاء لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة.

دعم

من جانبه، ثمن اتحاد الإمارات لكرة القدم دعم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري لاتحاد الكرة لمنتخباتنا الوطنية وأنديتنا خلال مشاركاتها المختلفة في البطولات الإقليمية والقارية والعالمية. وقال المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة: إن مباركة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بتشكيل لجنة عليا لدعم المنتخب الوطني في نهائيات كأس آسيا الإمارات 2019 يؤكد حرص سموه على تقديم كل الدعم للمنتخب الوطني في المشاركة القارية ويشكل حافزاً قوياً لأعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين ويدفعهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.

توجيهات

وأضاف بن غليطة: توجيهات سموه دائماً ما تكون منهاجاً ومحفزاً لمجلس إدارة اتحاد الكرة في مواصلة عملية التطوير والعطاء على صعيد المسابقات الكروية والمنتخبات الوطنية وتطوير الكوادر الفنية والإدارية المنتسبة للاتحاد، مما يسهم في دفع عجلة الكرة الإماراتية إلى الأمام.

كما أشاد بن غليطة بالدور الذي يلعبه معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة من خلال متابعته المستمرة والمتواصلة لمنتخباتنا الوطنية، خاصة المنتخب الأول، حيث قام معاليه بزيارة إحدى حصصه التدريبية بمعسكره الذي اختتم في دبي قبل أيام والتقى أعضاء المنتخب الوطني وتحدث مع اللاعبين بشكل مباشر وحثهم على مواصلة العمل الجاد للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية لخوض غمار البطولة، وأشار رئيس الاتحاد إلى أن وجود الرميثي على رأس اللجنة العليا لدعم المنتخب له أهمية كبرى في هذا التوقيت الذي يسبق انطلاق البطولة القارية، مشيداً كذلك بمتابعة محمد بن ثعلوب الدرعي وحرصه على توفير كل متطلبات النجاح للمنتخب الوطني.

مشوار

يلعب منتخبنا الوطني ضمن المجموعة الأولى في كأس آسيا إلى جانب منتخبات البحرين والهند وتايلاند، حيث يستهل مشواره في البطولة بمواجهة شقيقه المنتخب البحريني يوم الخامس من يناير في لقاء الافتتاح باستاد مدينة زايد الرياضية، فيما يواجه في الجولة الثانية نظيره المنتخب الهندي يوم 10 يناير كذلك على استاد مدينة زايد الرياضية، على أن يواجه نظيره المنتخب التايلاندي في الجولة الثالثة يوم الـ 14 يناير المقبل باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.