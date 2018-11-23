محمد بن ثعلوب يهنئ «المحترفين» بجائزة أفضل دوري آسيوياً

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

هنّأ محمد بن ثعلوب الدرعي عضو اللجنة المنظمة لكأس آسيا لعام 2019، مدير مجموعة أبوظبي، القيادة الرشيدة بمناسبة فوز دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم بجائزة أفضل دوري محترف ملهم، والمعتمدة من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التي تم تقديمها أول من أمس خلال حفل جوائز صناعة الرياضة في آسيا بالعاصمة التايلاندية بانكوك، مجدداً الإشادة بجهود لجنة دوري المحترفين برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي، واتحاد الإمارات لكرة القدم والأندية كافة التي أسهمت في ذلك النجاح، حيث تزامن ذلك التكريم المستحق مع استعدادات الإمارات لاستضافة بطولة كأس آسيا السابعة عشرة لكرة القدم، فيما تتأهب الأندية الإماراتية للمشاركة في تصفيات الأندية الآسيوية أبطال دوري آسيا للعام 2019، التي جرت قرعتها أمس الخميس في مقر الاتحاد الآسيوي في العاصمة الماليزية كوالالمبور، والتي تشهد مشاركة 4 أندية إماراتية، منها 3 أندية ستخوض مباريات دوري المجموعات مباشرة، وهي أندية العين والوحدة والوصل، فيما يخوض نادي النصر مباراة فاصلة ضمن مباريات الملحق ضد الفائز في مباراة الدوري التمهيدي بين باختاكور الأوزبكي والقوة الجوية العراقي، ما يعنى أن أنظار العالم بشكل عام والقارة الصفراء بشكل خاص ستتجه صوب دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة التي ستستضيف الحدث الكروي الآسيوي الكبير للمرة الثانية بعد النجاحات الفنية والتنظيمية والجماهيرية التي تحققت في 1996.

وأضاف بن ثعلوب أن ما تحقق من نجاحات وألقاب ما كان ليتحقق لولا جهود الرجال الذين سهروا وخططوا ونفذوا بجودة وكفاءة عالية، كفلت لهم تلك النجاحات الفنية والتنظيمية، ما يضاعف المسؤولية لمواصلة العمل بالكفاءة والحماس نفسهما، ليبقي اسم الإمارات عالياً شامخاً بإذن الله بفضل ذلك الدعم الذي يجده قطاع الشباب والرياضة.